El Albacete se blinda por Riki ante el Deportivo: ni se plantea la salida y aún busca renovarlo

La prioridad del Deportivo en este mercado de invierno es la llegada de un lateral derecho. La lesión de Ximo Navarro le terminó de abrir los ojos ante la necesidad de no quedarse sin un recambio natural del andaluz que ha obligado, sin él, a reconvertir a Noubi o a desplazar a Miguel Loureiro al costado. Más allá de la llegada del 2, el resto de contrataciones en este periodo de pases está condicionado a las salidas, aunque eso sí la Dirección de Fútbol se va moviendo para recabar alternativas para la posición de 8 y para la llegada de un futbolista ofensivo. Con esta lista secundaria, emerge la ya perenne necesidad blanquiazul de contratar a un centrocampista creativo que solucione los problemas que tiene el equipo para sacar la pelota y para enlazar el juego defensa-ataque. En rojo en la agenda blanquiazul, aunque dependa de movimientos previos, continúa señalado el nombre de Ricardo Rodríguez Gil-Carcedo, Riki. No es el único. Eso sí, el Albacete sigue pretendiendo ejercer este mes de enero esa posición de fuerza que ha evitado su fuga con destino a A Coruña en los dos últimos mercados, a pesar de que el jugador veía con buenos ojos su desembarco en Riazor.

El equipo manchego, a solo dos puntos del descenso, no negocia por el mediocentro asturiano, a pesar de que está a solo unos meses de que finalice su vinculación con el club del Carlos Belmonte y que en una semana es libre para firmar un contrato con su nuevo equipo que sería efectivo a partir del 1 de enero. Toché, ex jugador del Dépor y director deportivo del Albacete, ya dejó claras las intenciones de su club en septiembre y ha intentado en varias ocasiones cerrar su ampliación de contrato, pero las negociaciones no han fructificado. El Albacete no se plantea su salida y su mayor aliado es esa cláusula de rescisión de entorno a dos millones de euros, que fue inalcanzable para el Deportivo en los dos últimos periodos de pases.

Gonzalo Villar / Agencias

Sin minutos en Croacia

Otra de las opciones que tiene sobre la mesa es la de Gonzalo Villar, quien llegó como fichaje de referencia este pasado verano al Dinamo de Zagreb tras el pago de tres millones de euros al Granada, pero que apenas ha disfrutado de un puñado de titularidades en Croacia. La última vez que salió en el once fue en octubre y suma un par más en agosto. El encaje, en gran medida, sería económico, porque en el club andaluz era de los que más cobraba en la plantilla y suponía una carga inasumible esta campaña para los rojiblancos, sin la ayuda extra del seguro de descenso.

La decisión de que haya salidas antes que entradas, salvo en el caso del lateral, tiene que ver con una contención del gasto y para no llenar la caseta de Abegondo de futbolistas sin oportunidades reales hasta junio. De hecho, el club cuenta con tres fichas libres y tiene aire en ese sentido, pero ese margen no guiará sus decisiones.