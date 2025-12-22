El año de Samu: del Juvenil al primer equipo del Deportivo
El central solo ha jugado 15 partidos con el filial en las dos últimas campañas
La gran foto de la cantera en este final de 2025 tiene a Noé y a Bil en primer plano, pero si hay un futbolista de Abegondo que ha subido escaleras de dos en dos en los últimos doce meses, ese es Samu Fernández Leonardo. A finales de 2024 estaba en dinámica del Juvenil A con algunas incursiones en el Fabril, con el que jugó siete partidos y 438 minutos en la 2024-25, y cierra 2025 tras su estreno en Copa en Sabadell con el primer equipo y como uno de los pilares de la nueva España sub 19 de Gallardo después de los últimos partidos en Japón. Todo tras un verano en el que fue uno más en el trabajo de Hidalgo. A pesar de la exigencia, parece que el debut en Liga es cuestión de tiempo para un futbolista de 2007, que aún es juvenil y al que no se le adivina techo.
