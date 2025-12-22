El primer equipo del Deportivo, con ocho días de descanso antes de la vuelta

Tras dos días ajustando calendarios, los jugadores del primer equipo del Deportivo ya saben que volverán al trabajo el día 29 de diciembre en una sesión programada a las 17.00 horas en la Ciudad Deportiva de Abegondo, con lo que los discípulos de Hidalgo disfrutarán de ocho días de asueto que utilizarán para liberar las piernas y desconectar. El club coruñés remarca que, ante estos días que no pisarán el centro de trabajo blanquiazul, «cada futbolista se lleva en su mochila un plan específico de entrenamiento diseñado por el Área Condicional del RC Deportivo, supervisada por el preparador físico Roberto Cabellud». En esta hoja de ruta, «los objetivos marcados son mantener el nivel físico, evitar lesiones, mantener niveles de fuerza, fomentar la recuperación mental, controlar la alimentación y respetar el cuidado personal».

Una vez pisen de vuelta Abegondo, los futbolistas del Deportivo tendrán casi una semana por delante para preparar el partido del próximo 4 de enero en Riazor a las 21.00 horas ante el Cádiz, un equipo que acaba de doblegar con claridad en el Nuevo Mirandilla al Castellón: 2-0. Será esa la primera cita para el conjunto blanquiazul, pero el femenino tardará más en volver a la actividad, porque el primer duelo del Dépor Abanca de Fran Alonso en 2026 será el 11 de enero frente al Tenerife en Riazor.