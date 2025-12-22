Así se repartió el dinero de las televisiones en LaLiga y cuánto le tocó al Deportivo

Aún quedan algunas semanas para que LaLiga actualice los límite salariales del Deportivo y del resto de equipos de Segunda, pero la patronal poco a poco va haciendo públicas relaciones de ingresos de sus componentes, tanto en Primera División como en Segunda, que permiten ver en qué condiciones compiten por sus diferentes objetivos, que en el caso de los coruñeses es subir directamente a Primera o, al menos, colocarse entre los seis primeros de la tabla para disputar el play off de ascenso. Los ingresos por retransmisiones televisivas es el gran sustento de los 22 equipos de Segunda División y, en ese sentido, el club blanquiazul se colocó décimo cuarto en ingresos en la temporada 2024-25 al recibir 5,91 millones una vez hechos "los ajustes por acuerdo asambleario del Plan Impulso-CVC", según la nota de LaLiga. Esta cifra va en consonancia con lo que informó el Dépor en su última junta sobre la liquidación del pasado ejercicio, donde pasó de ingresar 244.364 euros en Primera RFEF a casi seis millones a Segunda División.

El Dépor tiene por delante en la 2024-25 a Cádiz (8, 883), Almería (8,33), Granada (8,15), Oviedo (7,18), Eibar (7,12), Sporting (7,66), Racing (6,56), Zaragoza (6,48), Levante (6,23), Elche (6,05) Tenerife (5,97), Burgos (5,95), Córdoba (5,94). Solo por detrás, Albacete (5,64), Racing de Ferrol y Málaga (5,54), Huesca (5,5), Cartagena (5,48), Mirandés (5,38), Castellón (5,31) y Eldense (5,28).

Repartos de Segunda / LALIGA

Factores que influyen y correctores

Según la ley de 2015, el 90% del reparto televisivo va a los clubes de Primera y el 10% a los de Segunda. De ese montante a los de la categoría de plata, hay un 70% fijo y un 30% variables en base a un par de criterios: deportivos y sociales. El que marca el terreno de juego se rige por la clasificación. El primero, el Levante, se llevó el 15,46% y el último, el 0,23%. El equipo coruñés fue décimo quinto en la pasada campaña en Segunda y se llevó 1,82% de ese porcentaje variable. Le penalizó en exceso el último mes de competición, ya salvado, en el que no puntuó. Para el cálculo solo cuenta la última temporada, no las últimsa cinco, como ocurre en Primera División. Esa es una de las razones de que, a pesar del gran tirón del Deportivo en las audiencias, no sea de los que más reciban. En el apartado social, los citerios son "un tercio por la recaudación en abonos y taquilla media de las últimas cinco temporadas y los otros dos tercios por su participación en la generación de recursos por la comercialización de las retransmisiones televisivas", según apunta la propia Liga en su nota.