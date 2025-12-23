Los mercados de enero de Fernando Soriano en el Deportivo: cuatro fichajes y una baja de peso

Suele remarcar Fernando Soriano que, de la idea con la que entra un club a un mercado de fichajes, a lo que acaba sucediendo cuando finaliza el mes, siempre hay un trecho considerable. Y no hay periodo de pases que cumpla más esa premisa que el de enero, del que todos escapan y al que todos acaban acudiendo en busca de una revolución sobre la marcha, de una pincelada o de un recambio después de que algún futbolista descontento pidiese marcharse. Hasta los proyectos, en teoría, más redondos, como el de Borja Jiménez, acabaron picoteando algo, con aquel fichaje de Álvaro Rey. Será el tercer mercado de invierno en el Deportivo de Fernando Soriano, la persona que tomará la decisiones en el próximo mes. Hay patrones que no han fallado en los dos anteriores que pueden servir de guía, aunque cada uno tiene siempre sus peculiaridades.

Cuatro contrataciones, una baja de peso, vía rescisión, y el equilibrio con la cantera. Esos son los denominadores comunes que se han repetido en los periodos de pases de enero de 2024 y 2025. Y siempre acabó el mes con más fichajes que necesidades tenía al principio del mes. Hay diferencias, porque no es lo mismo contratar como conjunto puntero de Primera RFEF que como histórico recién ascendido a Segunda, pero existen líneas que los unen.

El primer mercado, el de 2024, se produjo en una enorme marejada en la entidad y con Idiakez cuestionado, pero levantando el vuelo. El club despidió a Ian Mackay y trajo a Eric Puerto para su lugar, pagando un pequeño traspaso. También tuvo que desembolsar por Raúl Alcaina al Alcoyano, ya que Barbero aún no estaba del todo recuperado de la lesión de rodilla. Tras varias negativas, Luis Quintero firmó como cedido para la banda y la guinda final fue promocionar a Iano Simao (también le dio dorsal a Mella) para solucionar las carencias del lateral izquierdo. Además de a Mackay, se le rescindió el contrato a Retu. El club acababa con más fichas ocupadas en febrero que en enero, algo que volvería a ocurrir un año después, en 2025.

Los movimientos

Hace exactamente once meses, el Dépor cerró su último periodo de pases, resistiendo las primeras acometidas por Yeremay y con la enorme marejada que supuso la salida de Lucas Pérez, vía rescisión, tras solicitarlo él mismo por desavenencias con los dirigentes. Así como en 2024 hubo pleno de fichajes en el mercado nacional, esta vez tuvo que recurrir al foráneo, ante la imposibilidad de alcanzar lo deseado en España. Además de repatriar a Diego Gómez del Arenteiro para mantener la cuota del 25% de futbolistas de la casa, llegaron Eddahchouri, Denis Genreau y Nemanja Tosic. El primero traspasado, el segundo libre y el tercero cedido. Volvía a buscar un delantero y un 3. En 2026 va a por un lateral y rastrea en el medio y arriba. Así piensar entrar a enero, el 1 de febrero sabrá cómo acaba.