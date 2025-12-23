Ximo Navarro no para por vacaciones para volver en enero con el Deportivo

Después de un final de año accidentado con tres derrotas consecutivas en liga, los jugadores del Dépor buscan desconectar y recargar pilas esta semana de vacaciones que tienen por delante hasta el próximo lunes. Casi todos se han ido a sus lugares de residencia o a destinos vacacionales y, aunque se llevan un plan del club, habrá espacio para relajarse y darse un respiro. Algunos más y otros menos, porque hay quien no quiere parar para acelerar su vuelta a los terrenos de juego. Es el caso de Ximo Navarro.

El andaluz, criado también en Baleares, ha mostrado en sus redes sociales algunas imágenes de él entrenándose en vacaciones para estar a disposición de Hidalgo en 2026. Hace semanas que hace tareas y se entrena con el grupo, pero los médicos y los técnicos quieren ser cautos con él para evitar una recaída. Cuando se lesionó el periodo estimado de baja era de cuatro meses y todo hacía indicar que, si todo iba bien, regresaría en febrero, pero ha acortado plazos y por él ya estaría jugando. La previsión ahora mismo es que vaya volviendo a a mediados de enero, aunque todo lo marcarán sus sensaciones y la prudencia que el Dépor cree que debe tener en lesiones de este tipo. Mientras llega ese momento, Ximo no para de entrenarse para borrar el recuerdo de aquel remate aciago ante el Almería cuando se había convertido en uno de los mejores jugadores del equipo.