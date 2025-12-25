Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ainhoa Marín, nominada a jugadora del mes de diciembre

Anotó dos goles contra el Granada

Las jugadoras del Dépor Abanca celebran el gol de Ainhoa Marín contra el DUX Logroño.

Las jugadoras del Dépor Abanca celebran el gol de Ainhoa Marín contra el DUX Logroño. / Iago Lopez

RAC

Ainhoa Marín aspira a ser la jugadora del mes de diciembre en la Liga F. La atacante blanquiazul anotó dos goles que sirvieron para dar el último triunfo en Liga al Dépor Abanca ante el Granada. Compite ante Rosa Márquez (Sevilla), Eva Navarro (Real Madrid), Ewa Pajor (Barcelona), Malou Marcetto (Madrid CFF), Daniela Agote (Athletic Club) y Carla Andrés (Eibar).

La votación, en este enlace

