Ainhoa Marín, nominada a jugadora del mes de diciembre
Anotó dos goles contra el Granada
Ainhoa Marín aspira a ser la jugadora del mes de diciembre en la Liga F. La atacante blanquiazul anotó dos goles que sirvieron para dar el último triunfo en Liga al Dépor Abanca ante el Granada. Compite ante Rosa Márquez (Sevilla), Eva Navarro (Real Madrid), Ewa Pajor (Barcelona), Malou Marcetto (Madrid CFF), Daniela Agote (Athletic Club) y Carla Andrés (Eibar).
- El Concello de A Coruña distribuirá cubos para residuos orgánicos en cada vivienda
- Los mercados de enero de Fernando Soriano en el Deportivo: cuatro fichajes y una baja de peso
- Un coche súperprotegido en un parking de A Coruña para evitar roces innecesarios
- Torrelavega guarda silencio por la joven asesinada en A Coruña: 'La mantuvieron viva para que nos despidiéramos
- El tiempo el día de Navidad en A Coruña: regresa la lluvia, pero por poco tiempo
- De los 70 euros de la almeja a los 370 del percebe en A Coruña: 'O pagas más o se cambia el menú de Nochebuena
- Trabajadoras del supermercado Familia de la calle Alcalde Lens, en A Coruña, celebran que les ha tocado el tercer premio del sorteo de Lotería de Navidad.
- Arteixo expropiará dos fincas para crear nuevas sendas en el polígono de Sabón