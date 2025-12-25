Ainhoa Marín, nominada a jugadora del mes de diciembre

Ainhoa Marín aspira a ser la jugadora del mes de diciembre en la Liga F. La atacante blanquiazul anotó dos goles que sirvieron para dar el último triunfo en Liga al Dépor Abanca ante el Granada. Compite ante Rosa Márquez (Sevilla), Eva Navarro (Real Madrid), Ewa Pajor (Barcelona), Malou Marcetto (Madrid CFF), Daniela Agote (Athletic Club) y Carla Andrés (Eibar).

La votación, en este enlace