El Deportivo se fija en otros inviernos: caídas, remontadas y ascensos frustrados

El Deportivo degusta los turrones en el parón navideño consciente de que su misión en el año 2026 es pelear por el ascenso. Así lo marca la clasificación de Segunda, que ha comandado durante gran parte de la primera vuelta, bien como líder o, por lo menos, asentado en los puestos de ascenso directo. La mala racha del mes de diciembre, con tres derrotas consecutivas que han afectado a la confianza en el juego y la eficacia del conjunto de Antonio Hidalgo, ha manchado el camino casi idílico del equipo blanquiazul en la primera parte de la temporada.

El conjunto deportivista marcha tercero, a dos puntos del segundo y a cinco del liderato. Los 32 puntos como 32 soles que ha asegurado en las 19 jornadas disputadas hasta el momento nada le aseguran al equipo herculino, pero los precedentes muestran que es un botín alentador para equipos que aspiran a celebrar el ascenso en mayo o, sino, en el playoff en junio.

El año pasado, mientras el Deportivo de Óscar Gilsanz respiraba aliviado en el parón navideño con un colchón de apenas cuatro puntos sobre los puestos de descenso, la batalla por el ascenso directo otorgó al Almería y al Mirandés los puestos de honor, primero y segundo. La primera vuelta acabó justo antes de Navidad y, en 21 jornadas, los almerienses llevaban 39 puntos y los jabatos, 38. Ninguno ascendió, ambos cayeron en la promoción. El premio final se lo llevó un Levante que llegó al parón octavo, con 32 puntos y a siete de la cabeza, con un partido pendiente. El Elche, cuarto en Navidad, le acompañó en el ascenso directo, mientras que el Oviedo, que tenía 35 puntos, obró su ansiado regreso a Primera en el playoff tras quedar tercero en liga.

Patiño encara a Nico Fernández, del Elche. / Casteleiro/Roller Agencia

De remontadas como la del Levante a descalabros como el del Racing de Ferrol hace dos temporadas. El mercado de invierno condiciona dinámicas y, en el caso de los ferrolanos, cortó una temporada que había iniciado con números históricos. Aquella Navidad, el Leganés se proclamó campeón de invierno con 39 puntos y los verdes fueron segundos con 37.

Mientras que el conjunto pepinero mantuvo el ritmo de puntuación durante toda la segunda vuelta hasta materializar su regreso a la máxima categoría, los ferrolanos no corrieron la misma suerte. La marcha de Carlos Vicente en el mercado de enero al Alavés cortó cualquier aspiración. En la segunda vuelta solo sumaron 22 puntos y acabaron en mitad de la tabla. Con el Leganés subió de forma directa el Valladolid, que sumó 35 puntos en las primeras 21 jornadas. El Espanyol que subió en la promoción, tenía 34 puntos al concluir el año 2023. Son cifras que el Dépor, aun con dos jornadas por delante en la primera vuelta, puede igualar o superar si recupera la senda triunfal ante el Cádiz y Las Palmas en las dos primeras jornadas de 2026.

Aunque llegar primero o segundo a Navidad no garantiza nada, sí que fue un aspecto a destacar de los dos últimos ascensos del Dépor a Primera. En la 2011-12, con Oltra en el banquillo, marchaba segundo con 33 puntos en 18 jornadas y acabó la liga con 91, un récord que nadie ha conseguido superar. En el último, en la 2013-14, firmó 34 puntos y 19 partidos y tomó los turrones como líder. La competitividad de la categoría ha aumentado, pero el Dépor sabe que debe recuperar sensaciones y resultados para tener algo que celebrar al final de la temporada.