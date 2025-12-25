El Deportivo visitará al Almería el sábado 17 y vuelve a ser perjudicado por la falta de descanso en la Copa del Rey

El Deportivo afronta un enero complicado en el que tendrá varios partidos decisivos y enfrentamientos ante rivales directos en la pelea por el ascenso. Será un mes también para afrontar los octavos de final tras eliminar en la ronda anterior al Mallorca. A falta del Granada-Rayo, la RFEF todavía no ha realizado el sorteo, que se celebrará el miércoles 7 de enero, un día después de la eliminatoria que queda por disputarse. No obstante, el duelo copero está marcado para la semana del 13 al 15 de enero. El día 10 el equipo coruñés visitará a la UD Las Palmas, y el sábado 17, al Almería. LaLiga no ha tenido en cuenta el duelo entre semana de los blanquiazules, y en lugar de celebrar el choque el domingo o incluso el lunes, permitiendo un descanso lógico entre fechas, al equipo de Hidalgo le volverá a tocar redoblar esfuerzos, como ya hizo ante el Mallorca tras menos de 72 horas de descanso entre los dieciseisavos y el encuentro ante la Real Sociedad B.

LaLiga se vuelve a olvidar del Deportivo y del descanso óptimo de sus jugadores una vez más. La competición hizo públicos los horarios de la jornada 22, la primera de la segunda vuelta en la categoría de plata. Entre esa y la anterior, ante Las Palmas, al conjunto que dirige Antonio Hidalgo le tocará afrontar la Copa del Rey. Hay un porcentaje de probabilidad alto (80%) de que le toque uno de los cuatro equipos que juegan la Supercopa de España (Madrid, Barça, Atlético y Athletic).

La guerra del cuadro blanquiazul es otra. El Dépor pelea por ascender a Primera División y en enero deberá jugar ante Cádiz, Las Palmas, Almería y Racing de Santander, cuatro candidatos a estar el curso que viene en la máxima categoría del fútbol nacional. La competición ha hecho públicos los horarios de las tres próximas jornadas. Ante el Cádiz, el Dépor jugará el domingo 4 de enero a las 21.00 en Riazor. Contra la UD Las Palmas, el sábado 10 a las 18.30h en el Estadio de Gran Canaria. Frente al Almería, de nuevo en sábado, a las 21.00h, en horario nocturno. El problema viene en que el cuadro blanquiazul tendrá un compromiso importante entre semana con la Copa del Rey. Será difícil, por tanto, que el Dépor pueda cumplir con las 72 horas de descanso recomendado entre cada encuentro. Una situación que se hubiese resuelto con facilidad si el partido ante el Almería se celebrase el domingo o el lunes. No obstante, LaLiga podría llegar a modificar alguno de estos horarios como ya hizo con el enfrentamiento ante la Real Sociedad B, que días antes pasó del domingo a las 14-00 al sábado a las 21.00.

El Deportivo ya jugó ante el Mallorca con menos de 72 horas de descanso

El equipo blanquiazul ya se vio perjudicado por la falta de tiempo óptimo de descanso en el partido de dieciseisavos de final contra el Mallorca, disputado el pasado martes 16 de diciembre a las 19.00, con menos de 72 horas de distancia con el duelo de Liga ante la Real Sociedad B.

La RFEF realizará el sorteo el próximo miércoles 7 de enero a las 13.00 horas en Las Rozas. El Deportivo recibirá a un equipo de Primera División en Riazor, con el horario y la fecha todavía por confirmar.