Olaya y Redru hacen historia con la selección femenina de Asturias
Las jugadoras del Dépor Abanca, Olaya Enrique y Paula Redruello 'Redru', dejaron su huella en las páginas del fútbol asturiano tras disputar el primer partido de la selección femenina de la Comunidad Autónoma. Bajo el mando de la exseleccionadora Montse Tomé,y con la capitanía de la exblanquiazul Iris Arnaiz, Asturias cayó ante Navarra (0-1) en un duelo celebrado en el Suárez Puerta ante casi tres mil espectadores. Inma Castañón, exjugadora del Karbo, con el que ganó la Copa de la Reina, fue homenajeada en el inicio, pues fue la primera internacional asturiana con la selección española.
- El Concello de A Coruña distribuirá cubos para residuos orgánicos en cada vivienda
- Los mercados de enero de Fernando Soriano en el Deportivo: cuatro fichajes y una baja de peso
- Un coche súperprotegido en un parking de A Coruña para evitar roces innecesarios
- Torrelavega guarda silencio por la joven asesinada en A Coruña: 'La mantuvieron viva para que nos despidiéramos
- El tiempo el día de Navidad en A Coruña: regresa la lluvia, pero por poco tiempo
- De los 70 euros de la almeja a los 370 del percebe en A Coruña: 'O pagas más o se cambia el menú de Nochebuena
- Trabajadoras del supermercado Familia de la calle Alcalde Lens, en A Coruña, celebran que les ha tocado el tercer premio del sorteo de Lotería de Navidad.
- Arteixo expropiará dos fincas para crear nuevas sendas en el polígono de Sabón