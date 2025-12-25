Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Olaya y Redru hacen historia con la selección femenina de Asturias

Olaya, con el balón, y a su derecha, Redru

Olaya, con el balón, y a su derecha, Redru / Selección asturiana

RAC

Las jugadoras del Dépor Abanca, Olaya Enrique y Paula Redruello 'Redru', dejaron su huella en las páginas del fútbol asturiano tras disputar el primer partido de la selección femenina de la Comunidad Autónoma. Bajo el mando de la exseleccionadora Montse Tomé,y con la capitanía de la exblanquiazul Iris Arnaiz, Asturias cayó ante Navarra (0-1) en un duelo celebrado en el Suárez Puerta ante casi tres mil espectadores. Inma Castañón, exjugadora del Karbo, con el que ganó la Copa de la Reina, fue homenajeada en el inicio, pues fue la primera internacional asturiana con la selección española.

