Miguel Loureiro, siempre presente en el Deportivo de Hidalgo

A base de trabajo, entrega y corazón, Miguel Loureiro se ha convertido en una figura capital para el Deportivo tanto dentro del campo como en el vestuario. El cercedense llegó este verano para reforzar la defensa y cubrir tanto la posición de lateral como la de central. Su buen rendimiento en el eje le ha situado en un jugador imprescindible para Antonio Hidalgo, que le ha convertido en su líder en el centro, adelantando con rapidez a Dani Barcia y a Arnau Comas. Indiscutible de principio a fin, es el único jugador blanquiazul, junto a Germán Parreño, que ha disputado el 100% de los minutos este curso en Liga. Atendiendo a la competición, solo otros tres futbolistas de campo, sin contar guardametas, le igualan: Jeremy Mellot, del Castellón; Grego Sierra, del Burgos; y Carlos Hernández, del Ceuta.

A sus 29 años, Miguel Loureiro vive su mejor momento de forma en el club de su vida. Le costó, y su historia de superación personal le convierte en un gran ejemplo para cualquier joven aspirante. Ahora, disfruta en Riazor, donde antes veía a sus ídolos, y ahora se ha convertido en una figura intocable. De momento, solo las amonestaciones amenazan su regularidad. Aspira a seguir la estela de Pablo Vázquez, quien el curso pasado disputó todos los minutos hasta la última jornada, en la que fue suplente. Lo tendrá más difícil el cercedense, quien lleva ya cuatro tarjetas y está a una de cumplir ciclo.

Miguel Loureiro. / F. FERNÁNDEZ

Miguel Loureiro, paso adelante con balón en el Deportivo

A Loureiro le ha tocado ahora tener un papel protagonista en una de las defensas que más promedio de balón tiene. El Dépor es el equipo que mayor precisión de pase (92%) tiene en campo propio. El zaguero, además, tiene que asumir un papel protagonista, sin ser su especialidad, con un promedio de 71 toques por partido y 44.4 pases. Loureiro, además, ha sumado según datos de WyScout 186 pases progresivos, y es el sexto jugador que más ha realizado en la competición. Por delante, dentro de este ranking de intocables, está Mellot, con 240 pases progresivos, el tercero en la competición.

Loureiro siempre ha destacado más por sus aspectos defensivos. El diestro promedia 2.5 balones recuperados por partido y 5.6 despejes por encuentro. Además, aunque no ha anotado todavía, ha generado una decena y media de remates y su capacidad aérea le permite ser una de las armas del equipo a balón parado.

Tras 19 jornadas de Liga solo cuatro futbolistas han disputado el 100% de los minutos, además de los porteros, con mayor facilidad para completar números. Loureiro aspira a continuar siendo una pieza importante del Deportivo en 2026 y extender su registro. Hasta ahora, suma 1.710 minutos oficiales y todos los descuentos, sin perderse ni un segundo sobre el campo.