Toché renueva hasta 2027 con el Albacete para dar «estabilidad»

José Verdú Toché, exdelantero del Deportivo, ha renovado su contrato como director deportivo del Albacete Balompié hasta 2027, y alarga una etapa que comenzó en marzo de 2024 con el conjunto del Carlos Belmonte. «Renuevo con la intención de seguir ese proceso de hacer un Alba más grande», expresó el que fuera jugador blanquiazul en un vídeo publicado por la entidad manchega.

«Ojalá pueda estar muchos años aquí. Este es un club muy estable. Estoy agradecido al consejo y la gente que me ha dado la oportunidad. Seguimos creciendo. Poco había que pensar», expresó el de Santomera, que quiere que el equipo «vaya a más». «Intentamos dar esa estabilidad. Los números del míster con tantos partidos aquí también nos da una estabilidad aquí. Intentamos darle las mejores herramientas», expresa sobre Alberto González, el técnico que dirige al Albacete.

«El año pasado dijimos que íbamos a quedar en la parte alta y este vamos a intentar superarlo», comentó sobre los objetivos de la entidad. Actualmente el Albacete ocupa la 14ª posición con 23 puntos. «El equipo va a luchar por estar arriba, lo vamos a seguir intentando», incidió sobre este aspecto. Esta campaña solo pide «superar» los registros del pasado curso, en la que acabó 14º. Sin embargo, afirma ser un director deportivo «ambicioso».