Yeremay y Eddahchouri lideran el gol del Deportivo en 2025

El Deportivo pone punto y final a su 2025 tras 44 partidos disputados entre Liga y Copa del Rey. Ha sido el año de confirmación del proyecto blanquiazul en la categoría de plata tras lograr, el curso pasado, una salvación holgada. Ahora, busca dar un paso al frente apoyándose en el talento de la casa y algunos fichajes que han dado cimientos a la estructura. Durante los últimos 12 meses dos jugadores han destacado por encima del resto en el apartado goleador: Yeremay y Zakaria Eddahchouri. El canario es el gran líder del equipo. Recogió el bastón de mando tras la salida de Lucas Pérez y se ha convertido en la figura indiscutible de la plantilla. También a nivel de cifras, pues nadie iguala sus 15 goles en un año natural. Ocho, en 22 partidos de la 24/25, y otras siete dianas en la presente campaña. En enero aterrizó en A Coruña Zakaria Eddahchouri, quien ha tenido un impacto inmediato en las estadísticas: es el segundo máximo anotador con 13, cuatro en su primer curso, y nueve en el presente.

Eddahchouri y Yeremay son sinónimo de gol para un Deportivo que despide el 2025 tras haber visto portería en 65 ocasiones. Un 43% de dichas cifras le corresponden al 10 y al 9, aunque el neerlandés lució el 3 los primeros meses de competición. Ambos, además, también han dejado un buen puñado de asistencias. El canario ha producido 7 pases de gol, por 5 del neerlandés, todos ellos, en el segundo caso, en esta 25/26.

El ariete nacido en Países Bajos ha tenido una gran relación con el Deportivo desde su llegada. Solo tardó dos partidos en ver portería por primera vez y, desde entonces, sus tantos son sinónimos de victoria. El Dépor ha ganado todos los partidos en los que Zakaria Eddahchouri ha marcado gol (8 encuentros) excepto uno (contra el Córdoba, en marzo), que terminó en empate y en un punto. Todavía no sabe lo que es anotar y perder.

Así reparte el Deportivo sus 65 goles en 2025 / LCO

Los otros goleadores del Deportivo en 2025

A la estela de las dos referencias ofensivas blanquiazules se encuentra Mario Soriano, quien ha repartido sus seis goles a lo largo de los meses de manera equitativa: tres en la 24/25 y otros tres esta temporada. Un paso por detrás, David Mella. El extremo zurdo anotó un gol en la primera parte del 2025, en la que tuvo una lesión que cortó su final de campaña. Esta temporada ha aumentado sus cifras y ha firmado otras cuatro dianas. En total, cinco, lo que le sirve para superar. Iván Barbero, con cuatro y solo una parte del año en la entidad, se queda por detrás.

Hasta 18 jugadores han sido capaces de marcar algún gol con el Deportivo esta temporada. Diego Villares, Cristian Herrera y Stoichkov, entre Liga y Copa, han anotado tres. Con dos, Ximo Navarro, Pablo Vázquez, Dani Barcia y Luismi Cruz. Y, por último, con una diana, un grueso bastante amplio: Pablo Vázquez, Denis Genreau, Samuele Mulattieri, Sergio Escudero, Giacomo Quagliata, Rubén López y Noé Carrillo. El canterano, en Copa del Rey ante el Mallorca, fue el último en sumarse a la lista de goleadores blanquiazules.

El Deportivo ha destacado en este 2025 por ser uno de los equipos que más jugadores utiliza para anotar goles. Este año ha promediado 1.47 goles por partido y ha logrado ver portería en el 77% de los encuentros que ha disputado (34 de 44). Solo se ha quedado sin anotar en diez ocasiones, seis el curso pasado, y cuatro en la presente campaña.

En la 25/26, además, ya han sido capaces de marcar 13 jugadores diferentes, mientras que, en los primeros meses del año, fueron 9 los futbolistas que lograron anotar.