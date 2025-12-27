Los retos del Deportivo en 2026: «Es un año idóneo para intentar el ascenso directo»

Antonio Hidalgo se prepara para levantar la persiana del nuevo año. El 2026 asoma para un Deportivo que se ha ido al parón en tercera posición, con 32 puntos, pero la sensación de haber podido estar un poco más arriba después de tres derrotas consecutivas que empañan el final del primer tramo de curso. Luces y sombras para un equipo que ha vivido dos grandes momentos de forma y, ahora, se ha marchado de vacaciones atravesando su segundo gran bache. A partir de enero llegarán los meses decisivos para un conjunto que, a «nivel números», deja a Manu Sánchez «satisfecho», porque «el objetivo era estar entre los seis primeros y se está cumpliendo». El exentrenador del Dépor Abanca, no obstante, cree que «las sensaciones no son buenas» tras las últimas jornadas y el reto del técnico catalán ahora pasa por «adecuar» el sistema de juego a la «filosofía de fútbol de los jugadores» que tiene en plantel. De momento, ve distancia entre lo que quiere el técnico y lo que tiene en plantilla. No es el único inconforme con la deriva del equipo, en plena pelea por el ascenso directo. Para José Ángel Salgado Peli, entrenador nacional de fútbol, la escuadra ha ido «de más a menos».

El juego del equipo

Tanto Manu Sánchez como Salgado coinciden en que el Deportivo debe dar un paso al frente desde la pizarra. «Creo que Hidalgo tiene una idea muy clara que pasa por hacerse fuerte atrás y aprovechar los errores de los rivales. Eso aquí no encaja muy bien. Primero porque en A Coruña, por cómo es la ciudad, en la que tradicionalmente el Dépor ha sido campeón a base de equipos dominadores y proactivos», explica el expreparador del Dépor Abanca, quien considera que el de Canovelles debe darle «una vuelta integral» y adaptarse a los futbolistas que tiene.

Peli comparte que «los resultados» estaban «sustentando al equipo» y ve «reconducible la situación». «La pregunta es, ¿cómo quiere Hidalgo que sea su Dépor? A día e hoy nos vamos al parón y no se sabe muy bien qué quiere y qué es el equipo capaz de transmitir», reflexiona. Además, considera que los contrincantes, quienes al principio de curso temían la velocidad de los atacantes blanquiazules, ahora van a apretar con presiones altas la salida de balón, un aspecto en el que hay un gran margen de mejora: «Los rivales han visto que hay problemas graves en situaciones de salida de balón». Y añade que otro condicionante es la zona en la que reciben los futbolistas de mayor talento, muchas veces alejados del área.

Hidalgo, durante el duelo ante el Castellón. / Carlos Pardellas

La altura de la línea

El Deportivo ha tenido problemas para presionar alto a lo largo del curso. Es el quinto equipo con peor dato de Pases Permitidos por Acción Defensiva (PPDA, por sus siglas en inglés) según WyScout, una estadística que mide la presión. El conjunto de Hidalgo, de media, permite 11.55 pases. «Cuanto más abajo te posicionas, más pases permites», comenta Salgado, quien considera que el conjunto blanquiazul no está siendo capaz de ser compacto en la presión y, cuando lo intenta, además de ser rebasado con facilidad, se estira y se parte.

Unir a los ‘cracks’

El talento ofensivo el Deportivo es indiscutible. Tiene una de las mejores líneas ofensivas de la categoría con Yeremay, Luismi, Mella y Mario Soriano. Aunque no siempre parecen optimizados. «El 0-1 ante el Racing fue una obra maestra de lo que él busca, atraer y meter un latigazo en transición, y tiene jugadores como Yeremay o Zaka que se pueden adaptar a eso. Pero ahí inhibe muchas virtudes de otros futbolistas, como Mario, que sufre más cuanto menos tiempo tiene de pelota», explica Sánchez, quien considera que a día de hoy la primera línea asume gran parte del peso de las posesiones, cuando son «los futbolistas de arriba» los que deberían pasar más tiempo en contacto con el esférico. Para ello, además, el equipo debería mejorar sus ataques estáticos y aprender a embotellar a los rivales. Salgado considera que Hidalgo debe «reducir la complejidad táctica» de algunos futbolistas, como Yeremay, quien ha participado muchos partidos partiendo desde el centro y no desde la banda; o a Eddahchouri, a quien le toca hacer de referencia en espacios interiores, donde sufre más: «Hay jugadores a los que les tienes que simplificar el patrón de juego para que exista más interacción entre ellos».

Luismi Cruz, Yeremay Hernández, Joaquín Sorribas, David Mella y Mario Soriano. | / RCD

El mercado de fichajes

La dirección de fútbol encabezada por Fernando Soriano busca un lateral derecho para reforzarse en enero y atiende al mercado de cara a otras posiciones. Sin embargo, Manu Sánchez considera que la prioridad debería ser «un mediocentro organizador» que sea «un compañero de viaje para Villares» y que aporte eso que al de Samarugo le puede costar más con el esférico. Coincide Peli en la necesidad de reforzar la medular, pero sobre todo, considera que el refuerzo debería llegar para el eje de la zaga: «Un central que desde atrás sea capaz de juntar el equipo, hacia adelante, y que tenga esa capacidad de manejar línea y de defender el área». Ambos, además, están de acuerdo en lo importante que sería recuperar la mejor versión de Samuele Mulattieri, un atacante más complementario para el talento de la mediapunta. «Me queda la espinita de que no hayan apostado, creo que es ese tipo de delanteros que hacen lucir al resto mucho más», apunta Manu.

El ascenso directo

El Deportivo está inmerso en la pelea por el ascenso a Primera División de forma directa. Sánchez cree que tras ver a todos los rivales, este año el cuadro coruñés tiene «una gran oportunidad». Solo el Racing se ha destapado como el equipo «más potente». «Creo que este es un año idóneo para intentar la promoción acabando entre los dos primeros», explica, y añade que si para lograrlo hay que «acudir al mercado» para reforzar la plantilla, bienvenido sea. Manu Sánchez finaliza con una reflexión: considera que una piedra de toque importante para encontrar la mejor versión del equipo pasa por ver a «Yeremay en su sitio».