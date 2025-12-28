Segunda División
El Deportivo vuelve al trabajo este lunes con la vista puesta en un enero de vértigo
Cuatro duelos directos y la Copa del Rey conforman el calendario del primer mes del 2026 para los blanquiazules
El Deportivo regresa este lunes al trabajo en una sesión vespertina que arrancará a las 17.00. El domingo a las 21.00 la pelota rodará de nuevo para no frenarse hasta que en mayo la competición llegue a su final. El Deportivo, que tiene dos jornadas por delante para acabar la primera vuelta, vuelve a la rutina en tercera posición con 32 puntos, a dos de distancia de la UD Las Palmas y a cinco del líder, el Racing de Santander. Por detrás, le igualan el Almería, tiene el Castellón a uno, Cádiz y Sporting a dos, y Burgos y Ceuta a tres.
Al conjunto blanquiazul le espera una cuesta de enero más pronunciada y decisiva que nunca. Arrancará en Riazor, ante el Cádiz, y tendrá dos salidas ante otros dos rivales directos: Las Palmas, para cerrar la primera vuelta, y Almería, para iniciar la segunda. Entre medias, además, la Copa del Rey. El sorteo será el 7 de enero y traerá a A Coruña a un equipo de Primera División, posiblemente uno de los cuatro que juegan la Supercopa de España. Cerrará un mes clave para sus aspiraciones ante el Racing de Santander, favorito para la primera plaza.
Así es el plan de trabajo del Deportivo
El cuadro coruñés ha informado de cómo será una semana que constará de seis sesiones de trabajo, además del propio partido del domingo. Estas navidades, cada jugador tuvo un plan específico de entrenamiento diseñado por el área condicional que supervisa el preparador físico Roberto Cabellud. "Los objetivos marcados por los técnicos blanquiazules fueron mantener el nivel físico, evitar lesiones, mantener niveles de fuerza, fomentar la recuperación mental, controlar la alimentación y respetar el cuidado personal", explica el club en un comunicado.
Planificación:
La planificación semanal, siempre susceptible de sufrir variación por razones técnicas, es la siguiente:
Lunes 29 de diciembre
17:00
Martes 30 de diciembre
10:30 h.
Miércoles 31 de diciembre
10:30 h.
Jueves 1 de enero
Horario vespertino pendiente de determinar
Viernes 2 de enero
10:30 h.
Sábado 3 de enero
10:30 h.
Domingo 4 de enero
Activación matinal pendiente de horario
21.00: Deportivo - Cádiz CF
