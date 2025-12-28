Escudero y Ximo, los primeros fichajes de invierno para el Deportivo

El Deportivo regresará este lunes por la tarde a los entrenamientos y Antonio Hidalgo contará con un efectivo más para la causa. Sergio Escudero ya está recuperado de su última lesión muscular y podría volver a entrenar el próximo domingo día 4 en una convocatoria varios meses después. No juega desde el duelo en Santander ante el Racing en octubre. El club priorizó ser cauto con la evolución del lateral zurdo, titular las primeras cuatro jornadas. Esta campaña ha disputado ocho encuentros y un total de 426 minutos. Además, Ximo Navarro evoluciona positivamente en su recuperación. Estas navidades, el de Guadahortuna ha compartido algunos de sus entrenamientos en redes sociales.

La vuelta al trabajo dilucidará con qué jugadores puede contar el técnico de Canovelles para enfrentarse al Cádiz en la vuelta a la competición. Uno que ya está listo para la acción es Sergio Escudero, aunque tras dos meses fuera, su vuelta al grupo dependerá de cómo asuma la carga física de trabajo diaria. A diferencia de Ximo Navarro y Bachmann, no había podido hacer trabajo con el resto de sus compañeros en diciembre.

Sergio Escudero ha estado dos meses de baja tras haber sufrido una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna derecha. Cuando regrese al 100% deberá competir con Giacomo Quagliata por una posición. El italiano se ha instalado en el once de Antonio Hidalgo y se ha convertido en una pieza clave. No será fácil para el vallisoletano, quien, eso sí, tiene el mejor pie para el balón parado en la plantilla. Su experiencia será de enorme valor para la segunda parte de la campaña.

Escudero controla la pelota / Casteleiro/Roller Agencia

Ximo Navarro, el regreso más esperado por Hidalgo en el Deportivo

"A Ximo tenemos que frenarlo", expresó Antonio Hidalgo en diciembre. Y es que el de Guadahortuna tuvo una lesión importante en la zona de los isquiotibiales. Es por eso que su vuelta está siendo más paulatina. La zona debe cicatrizar bien antes de poder volver a la acción y poder hacer esfuerzos completos y explosivos.

Ximo Navarro espera estar listo en enero y Antonio Hidalgo recuperará así a un jugador fundamental y estructural. Desde su baja, al equipo le ha costado encontrar estabilidad defensiva, ya que es un futbolista que permitía mantener al equipo alto para presionar, así como manejar su zona de influencia para jugar en línea de tres o expandirse en ataque.