Ismael Arilla: «Noé y Bil son el espejo: si trabajas en silencio, el Dépor te rodea y te dará la oportunidad»

Ismael Arilla (Zaragoza, 1975), Director del Fútbol Formativo del Deportivo, abre las puertas de su despacho de Abegondo para explicar el libreto Dépor para su cantera y para revelar los planes con el Fabril y con el resto de talentos que llaman a la puerta de Riazor. Noé y Bil son los últimos en asomar, pero en la fabrica de talentos blanquiazul hay muchos más en capilla

El Fabril acabó líder 2025. ¿Lo imaginaba este verano?

No, nosotros no estamos centrados en eso. Es anecdótico . Preferimos estar ahí. Lo importante es que el partido (del domingo) lo acaban con muchísimos jugadores que no empezaron la temporada en el once, lo que demuestra que es una plantilla larga, competitiva, y que todos tienen su oportunidad. Hay un trabajo del cuerpo técnico enorme, y de los entrenadores anteriores, chicos que interpretan un modelo de juego asentado desde hace años. Jugadores como Domin o Vilela, que no tuvieron mucho protagonismo el año pasado en Tercera; o los Hugo, Hermo, Estévez. Es un orgullo .

¿Qué recorrido puede tener la posible alineación indebida?

Yo lo viví en persona y asumo la responsabilidad. Se lo dije a Tonecho (delegado). Es un error humano, le puede pasar a cualquiera. Tenemos que aprender de eso, gestionarlo y cambiar el procedimiento de las actas. Cada error nos tiene que servir para hacer autocrítica y que no vuelva a pasar. Para mí, el momento más duro fue, sabiendo de las semanas difíciles que venía Tonecho, a nivel personal... Lo primero fue arroparlo a él. Vino de frente a mí y a Manuel Pablo y reconoció lo que sucedió, se lo hizo saber al árbitro. En Los Pajaritos nos quedamos con las luces apagadas. Después, es un partido que habíamos ganado en el campo, sin hacer trampa, el jugador saltó al campo, nadie se lo prohibió. Espero consecuencias, porque fue un error y entendería que fuera una multa, una sanción. No entendería que nos quitasen los puntos. Tonecho presentó el acta con el jugador, se olvidó de subrayarlo. Como deportista, me costaría comprenderlo. Me dolería por él y los chicos. No voy a entrar en lo que el Numancia debería hacer o no, yo les tengo mucho respeto. Sí sé lo que hubiera hecho yo en esa situación.

Xane Silveira / Carlos Miranda

Este verano no se fichó de fuera para el Fabril, hay mucho jugador subido del Juvenil. ¿Lo tenía claro?

Sí. A mí me trajeron aquí para formar, prepararlos para el primer equipo. Estamos más centrados en lo que tenemos dentro que en lo que hay fuera. Para realizar un fichaje tenemos que estar muy seguros de que mejora lo que hay en Abegondo. Nuestra obligación es darle continuidad a los chicos. No vimos necesidad y hemos tomado la decisión con Soriano, que trabajamos muy de la mano, de valorar que cada jugador tenga un contexto de exigencia. Nos pasó con Mario Nájera que ha vuelto siendo un jugador diferente. No hemos priorizado el objetivo clasificatorio del Fabril, sino hubiéramos tomado otras decisiones con Guerrero, Kevin, Luisao o Mardones. Tenemos que tener claro que el primer equipo cada vez va a tener un nivel de exigencia mayor.

La irrupción de Bil Nsongo y Noé en el Deportivo

Apuestan por la vía africana...

Es una apuesta de valorar jugadores de fuera que vengan con algo que nos haga falta. El 100% de las plantillas de Abegondo no va a poder pasar, es una pirámide. Hemos de estar orgullosos de pertenecer al Dépor, es una responsabilidad, pero cada vez es más difícil por esa exigencia. Hay una identidad, el talento gallego es nuestra prioridad, pero tenemos que estar abiertos a futbolistas, sean de donde sean, que vengan con ese hambre. El club hace un trabajo importante por detrás con mucha gente. Hablamos de personas que han abandonado su país. No conocen el idioma. Para que Bil pueda competir ha de ser feliz, no solo es fútbol. Exploramos ese mercado, como otros, y apostamos por ellos.

Han encontrado un muy buen ecosistema en la residencia.

Nuestra manera de retener talento es que sean felices aquí. Nuestra residencia es particular, no solo tiene futbolistas, está integrada en un centro educativo, donde conviven con universitarios, y donde hay una vida normal. Me parece muy importante porque algunos no van a llegar al primer equipo. Ahora han asomado Noé y Bil, pero una cosa es asomar la cabeza y otra quedarte. Hemos hecho una ampliación a nivel de recursos humanos, cuidado, habitaciones, gimnasio...

Xane Silveira / Carlos Miranda

Cuando ve el otro día la jugada de Noé y Bil, ¿qué se le remueve?

Se te pone la carne de gallina. Noé es fruto del trabajo de muchos años, mucho antes de que yo llegara. De muchas personas, entrenadores y aquellos que yo llamo héroes del silencio: gente que se encarga del material, lavandería, limpieza, fisios, readaptadores, delegados, conductores... Hay muchísima gente más importante que yo. Noé ha tenido diferentes situaciones en el fútbol formativo, no era un jugador hace años de los que podía llegar. Es un caso especial, con un entorno maravilloso. Fuera del campo es un bendito. Junto a Bil resume lo que es el club y el fútbol formativo: si trabajas en silencio, tienes claro tu objetivo, el Dépor te rodea y te va a dar esa oportunidad. Son el espejo donde mirarse. Hay muchas vías y caminos para llegar. Otro ejemplo es Villares.

Todo ayuda, pero esta es una pecera con muchas pirañas. ¿Es cada día más difícil convencer?

Nuestra principal baza para mantener el talento es el cariño y la cercanía. Y que las familias y los jugadores sientan que tienen una opción de llegar al primer equipo, que es una realidad. Barcia, Yeremay, Mella... La situación de Noé y Bil sirve de espejo donde mirarse. Y, por otro lado, es fundamental que sientan que el club de verdad trabaja para mejorarles y ayudarles. Aquí les enseñamos a las familias el proceso y la evaluación que hacemos de muchos datos en las tres dimensiones: la persona, el atleta y el futbolista. Luego pueden aparecer peces más grandes. Es un riesgo que existe. Habría que analizar el camino de esos futbolistas que salen de sus entornos. Yo tengo muy claro, después de muchos años, que el mejor entorno para crecer es tu casa. Son niños y adolescentes en crecimiento y tener a tu familia cuando las cosas no van bien, incluso cuando van bien, es importante.

Otra pata son los agentes.

Con el tiempo han aumentado y han tenido que bajar la edad, porque si no, otros cogen al jugador. Está normalizado que en Primaria tengan. Es parte del proceso, pero si me preguntan, en Alevín o Infantil es precipitado. Por suerte, el 100% de los casos en A Coruña son personas que entienden que es fútbol base y les acompañan. En ninguno de los que se fueron fueron decisivos. A veces hablan de primer equipo y hay que poner los pies en la tierra.

Fernando Soriano, Escotet y los nombres propios del Fabril

¿Ya conocía antes a Soriano?

Yo soy mayor que Fernando, cuando jugué en el Zaragoza no coincidimos. No sé si era infantil o cadete. Le conocí en Magisterio. No habíamos trabajado, pero sé quién es, de qué material está hecho, su competitividad, ese inconformismo y el querer trabajar siempre. Fue una pieza importante para que yo viniera. Ese hambre y esa motivación que tenía con el proyecto me la trasladó. A veces nos tenemos que desintoxicar porque estamos los dos aquí sin familia e igual estamos cenando y dándole vueltas al Fabril o a aquello. Él está muy cerca del fútbol formativo, lo puedes ver viendo un partido del cadete del San Tirso. Eso es muy bueno para el club.

Escotet marca desde arriba la ilusión por la cantera. ¿Refuerza?

Me ha sorprendido como persona, la pasta de la que está hecho. Te marca muy de arriba a bajo lo que espera de ti a través de Massimo y Michelle. Te gana con la cercanía y el conocimiento. La exigencia a la que nos somete es muy alta porque él pone medios. Sabemos el nivel de excelencia con el que vive y que quiere que vivamos todos. Conoce lo que hay dentro, y eso dice mucho de él y su ilusión. Su obsesión por que las familias y los chicos estén bien.

Xane Silveira / Carlos Miranda

La punta del iceberg es el 25% de cantera en el primer equipo...

¿La cuota? Eso es algo que hacemos llegar a los cuerpos técnicos y a los jugadores. Lo marca el plan estratégico, el presidente y el consejo. No pasa en otros clubes de España. Yo no lo veo como presión, sino como autoexigencia. Tenemos que estar en permanente proceso de mejora para subir el nivel de los jugadores. El otro día Bil y Noé salen al campo y compiten en la inmediatez. Esa es nuestra obligación. El año pasado, con la Copa de Campeones con el Betis, nos sirvió para sentarnos y decir: «No nos da. Hemos de trabajar más y mejor, reordenar los medios y ponernos a la altura de canteras más profesionalizadas. Cuando lleguemos a Primera que Abegondo siga fabricando futbolistas para llegar arriba y por eso hay que mejorar en el día a día. Si no, no va a ser posible».

El futuro del Deportivo Fabril

¿Ayudaría tener al filial en Primera Federación?

Hay muchas maneras de verlo. No es el objetivo. Internamente, en el vestuario, hay ese fuego, ese hambre, pero como un reto de competición interna. No puede ser una autoexigencia que conlleve una pérdida de evolucionar al jugador. Ahora mismo trabajamos en una planificación con ambos escenarios. Pero hay que evaluar muchas cosas. Ojalá pudiéramos ascender, pero eso no tiene que conllevar que dejen de aparecer los Dani Estévez, Mario Hermo, Hugo Torres...

El primer fichaje del Fabril en enero es Papa. ¿Contratará más?

Sí. Papa nos da esa versatilidad de jugar en varias posiciones. Es un chico con mucho trabajo, que se gira rápido dentro, que tiene cosas muy buenas. Estamos con la adaptación. Está con Bil, Rodri (Dipanda), también tenemos a Seydi (Mendes) en la residencia. Tuvimos la lesión de Damián (Canedo) que nos condiciona, lo de Samu, que hace el día a día en el primer equipo. Ahora mismo no tenemos una urgencia, aunque sí podemos plantearnos el tema de un central. Arriba Rodri está dando nivel y tenía en el banquillo a Nájera. Vamos a ver qué situación habrá con Bil. Dependemos del primer equipo. Pero confiamos mucho en el Juvenil. A Lucas, Álvaro, Xabi, Nico les decimos que aprieten porque hay sitio arriba. El mercado de enero es complicado. Si me preguntas a corto plazo, no creemos que tengamos una necesidad urgente. También hay situaciones de algún jugador cedido que nos gustaría que estuviese jugando más, que tenemos que sentarnos a ver si es mejor que haya un retorno o no.

Xane Silveira / Carlos Miranda

¿Cómo ve la evolución de Dani Estévez y Pablo García?

Dani es un chico que quiere ser futbolista, Pablo también. Es la ventaja de los dos. Son trabajadores natos. Les ves esa hambre, lo llevan de serie. A Dani lo ves jugar y ya sabes que es de los buenos. El año pasado fue difícil para él e intentamos que se acabase sintiéndose capitán. Es un líder silencioso. Este año teníamos un reto con él en su renovación. Tiene ese mecanismo de percepción y de toma de decisiones, talento con y sin balón, y le da una ventaja respecto a otros. Pero hay un objetivo condicional muy importante. Está viniendo todas las tardes a Abegondo a hacer ese trabajo complementario condicional (gimnasio). Se empapa y absorbe. Es otro que cuando lo veamos debutar nos va a poner la piel de gallina a todos, va a levantar a la gente de los asientos. Va a ser un lujo verlo en Riazor, pero tenemos que tener paciencia. Ha tenido, ha esperado y cuando ha llegado al once, le ha dicho a Manuel Pablo: «Estoy aquí, he venido para quedarme». Está recorriendo más metros que antes, en alta intensidad. En las disputas está ganando duelos. No le ves una excusa, no le ves una queja.

Xane Silveira / Carlos Miranda

¿Y Pablo García?

Es un encanto de crío. El año pasado, en primero de Bachillerato, hizo un esfuerzo importante, siendo juvenil de primer año, estaba en el Fabril. Hizo la pretemporada con el primer equipo. Adelantar a veces esos procesos conlleva un extra de presión que él se autoimpone. Con Pablo en lo que llevamos de temporada habremos tenido fácil tres reuniones con él para intentar bajar ese nivel de exigencia. Le han venido muchas cosas a la vez, muchos momentos de sentirse ya casi cerca en el día a día del primer equipo. A vivir que empezó la temporada y no es titular, empieza a Teijo... Pero a la vez hago entrenamientos con el primer equipo. Es una apuesta de club, con unas condiciones innatas muy buenas. Hay que tener paciencia, él, el entorno... Hemos tenido conversaciones con su familia y con la agencia para hacerles ver que no podemos correr antes que andar. Tiene que jugar con la tranquilidad de poder fallar y, sobre todo, quitarse del foco del primer equipo. Este año va a ser más importante para su vida que lo que lo fue el pasado.

¿Renovará Manu Ferreiro?

Es un canalla bueno (se ríe). Tiene fútbol para parar un tren. Ese desparpajo, ir para delante... Tiene condiciones de fútbol profesional. Con él los objetivos van a hacerle entender lo que es ser profesional. En todos los ámbitos: nutricional, hábitos de vida, pensamiento... Llevamos hablando con su agencia y con él y está todo arreglado, está todo apalabrado (la renovación). Es otro chico que es proyecto de club. Le ha ido a la vida todo muy rápido, quiere jugar antes de estar recuperado del todo, te cuesta sacarlo de un entreno, de una tarea. Gestionar ese pronto que es algo en lo que estamos con él. Compite siempre, cuando salta al campo sabes lo que vas a ver. Soñamos verlo también en Riazor.