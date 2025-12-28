Lucas Pérez se incorpora al Leganés "a prueba de manera indefinida"

Lucas Pérez se ha incorporado al Leganés de manera indefinida y estará a prueba con el conjunto que dirige Igor Oca. El cuadro pepinero, que regresó este domingo a los entrenamientos, ha traído la novedad del excapitán blanquiazul, sin equipo tras su paso por la Eredivisie con el PSV Eindhoven. El club explica que estará a prueba "de forma indefinida" y formará parte del día a día del club. En verano ya había entrenado con el Racing de Ferrol mientras buscaba destino.

La primera sorpresa en Segunda División llega de la mano del Leganés, que ha incorporado a prueba a Lucas Pérez, quien se encontraba sin equipo. El coruñés, muy activo en redes sociales, ha mostrado en las últimas semanas algunos de los entrenamientos tanto condicionales como sobre el campo, acompañando a Roque Mesa o Borja Bastón, quienes también son agentes libres.

Lucas Pérez tuvo diversos intereses tras su paso por el PSV, pero decidió no coger ninguno. Sin equipo durante los últimos meses, ahora estará a prueba con el Leganés. En caso de que finalmente se quedase en el equipo pepinero, se podría llegar a enfrentar al Deportivo y volver a jugar en Riazor. El Leganés visitará A Coruña en la jornada 38, prevista para la primera semana de mayo.

El comunicado del Leganés

El C.D. Leganés vuelve a los entrenamientos tras el parón navideño para preparar el partido del próximo fin de semana ante el Albacete Balompié. El conjunto blanquiazul, a las órdenes de Igor Oca, contará como principal novedad con la incorporación a los mismos de Lucas Pérez.

El atacante gallego, ex del PSV, Deportivo de La Coruña, Arsenal o West Ham, entre otros, y actualmente en el mercado de agentes libres, estará a prueba de forma indefinida con el conjunto pepinero, formando parte de las sesiones de entrenamiento del primer equipo.