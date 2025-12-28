Resumen de 2025: Yeremay lidera a un Dépor que mira al cielo

Las fotos fijas de las uvas de 2024 y 2025 ofrecen a un Deportivo que respiraba en la lucha por eludir el descenso a Primera RFEF y que ahora mira a los ojos al ascenso a Primera División. Sigue en Segunda División, sí, pero hay maneras y maneras de pisar por la categoría de plata y su huella es hoy a la vez profunda y fugaz. Primero, porque su impacto es innegable e ineludible, y segundo, porque su estadía pretende ser breve, camino de una élite que abandonó en 2018. Hace ya demasiado tiempo para lo que dicta su historia y su vigor como institución. A Coruña, el deportivismo y el propio fútbol español llevan tiempo reclamándolo.

Como siempre, ha pasado de todo en el Deportivo, pero hay dos nombres propios por encima de todos en el club coruñés: Yeremay Hernández y Juan Carlos Escotet. El canario, quien contra pronóstico sigue en A Coruña, es el símbolo del proyecto y es también el aviso de que el Deportivo va en serio y que cuando ascienda no se va a detener: pretende reverdecer laureles, agrandar su historia. Haber rechazado 30 millones más cinco en variables del Sporting de Portugal por el canario y haber creado el ecosistema ideal para que no se quiera ir de A Coruña y acepte jugar en una categoría que no le corresponde, son en sí una medalla que colgarse. Un mensaje de calado. El 10 es central en el campo en este Dépor que, a pesar de las tres últimas derrotas, ha dado un paso adelante deportivo innegable de la mano del saneamiento, de la ilusión, de la cantera y de una ambición en la que se ha equilibrado entre la grada y los despachos. Está en octavos de final de la Copa del Rey y es tercero en la tabla. Peleará por todo.

El otro referente no se calza las botas, pero no se entiende la historia reciente de la entidad sin su mano. 2025 es el primer año entero con Juan Carlos Escotet como presidente de la entidad, aunque Abanca es máxima accionista desde finales de 2020. El club coruñés ya desembarcó en su regreso en el fútbol profesional sin deuda tras una condonación y una posterior ampliación de capital y, en estos doce meses, más allá de la propia ambición deportiva, han tenido también a la Ciudad Deportiva de Abegondo en el centro de la escena del nuevo Deportivo que se está gestando.

Hace ya mucho tiempo que los andamios, las grúas y los montes de tierra forman parte del paisaje de la casa de diario del Deportivo, pero en este 2025 se vivió la puesta de largo de una reforma que, apoyada en el dinero de CVC y en el de la ampliación de capital de 2024, supondrá una refundación de Abegondo tras un gasto de unos 40 millones de euros. Máxima inversión y máxima exigencia. No se va a escatimar para que los equipos principales estén cómodos y para que la base tenga las mejores herramientas y los canteranos lleguen a oleadas al primer equipo. Bil Nsongo y Noé Carrillo han sido los últimos Yeremay y Mella. La maquinaria no se puede detener, con un Fabril líder.

Pero el césped también habla y ha sido el año en el que el Dépor volvió a buscar fuera lo que no encontró en los banquillos de casa. Gilsanz fue la solución de emergencia y salvó al equipo con cierta holgura y con momentos de fútbol brillante y asentado, pero para seguir acabó pesándole la caída libre del equipo en el último mes y la necesidad de un paso adelante en la exigencia, a ojos del club. Antonio Hidalgo, con una plantilla reforzada con futbolistas de nivel como Miguel Loureiro y Luismi Cruz, es el que ahora comanda la nave. Ha tenido al equipo líder y lo mantiene en la lucha por subir, pero el equipo ha involucionado en las últimas semanas. El técnico y el deportivismo tomarán las uvas cavilando y soñando.