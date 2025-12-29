Segunda División
210 entradas para la visita del Deportivo al Estadio Gran Canaria
El club activa la prerreserva a un precio de 20 euros cada una
A Coruña
El Deportivo ha activado la prerreserva a través de su página web de las entradas en la grada visitante para el partido ante la UD Las Palmas del sábado 10 de enero (18.30). El club canario ha enviado 350 entradas, de las cuales 140 serán gestionadas por la Federación de Peñas y 210 por la entidad coruñesa. La prerreserva se podrá realizar hasta el 31 de diciembre a las 21.00. Cada abonado podrá sacar un máximo de dos localidades y tendrán un precio de 20 euros por unidad.
En caso de que sobren entradas, el club realizará una lista de suplentes. El lunes 5 de enero se asignarán las mismas a los abonados que participen.
