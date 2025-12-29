Andrés Pardo, director de fútbol del Leganés: «Lucas Pérez quiere demostrar lo que puede aportar»

Lucas Pérez ha arrancado un periodo de prueba indefinido con el Leganés. Andrés Pardo, director de fútbol pepinero, explica que las conversaciones con el coruñés ya se habían producido en verano y, ahora, ambas partes se han dado una oportunidad: «No veíamos esa situación cuando cerramos la plantilla, pero después se ha planteado». Añade, además, que el delantero de 37 años contaba con «ofertas para fichar por múltiples equipos, pero él quería tener la oportunidad de demostrar que puede aportar aquí». Su llegada a Butarque no está cerrada, y ambas partes «irán de la mano» para tomar una decisión.

«Es de agradecer que en su cabeza esté tener una oportunidad en nuestro club. No nos hemos puesto plazos», explica Pardo sobre el de Monelos, quien entrenará con los pepineros hasta tomar una decisión. Aguarda que su estado de forma sea óptimo tras varios meses sin equipo: «se ha estado preparando a diario, pero lleva meses entrenando, pero sin competir. No hay un plazo determinado, tendremos esa paciencia para determinar si nos puede ayudar».

Igor Oca, entrenador del Leganés, también valoró la llegada de Lucas, quien ahora tiene la pelota en su tejado para continuar: «Dependerá de él, y yo seré un elemento más que opinará. Hay una situación de mercado clara, es un jugador de una trayectoria increíble, y en función de lo que pueda dar y lo que interese al club se decidirá».

Lucas ha estado desde el verano sin equipo. Se fue del Deportivo en enero de y en febrero firmó por el PSV, con el que jugó dos partidos y ganó la Eredivisie, la máxima competición de Países Bajos.