Mercado de fichajes
El Deportivo avanza en el fichaje de Altimira en propiedad
El lateral derecho negocia la rescisión de su contrato con el Villarreal
El Deportivo se ha lanzado con fuerzas al mercado de fichajes de invierno, que abre este viernes 2 de enero y se extenderá hasta el 2 de febrero. A la posible llegada de Álvaro Fernández, quien ya se ha despedido del Sevilla, se podría unir Adrià Altimira, jugador del Villarreal, y quien llegaría en propiedad. El lateral diestro acaba contrato en 2026 y cuenta con el interés de más equipos tanto de Primera como de Segunda División. Es la opción prioritaria para la zaga blanquiazul.
El conjunto coruñés negocia y acelera para hacerse con Adrià Altimira, lateral de 24 años con pasado en la cantera del FC Barcelona, Andorra, Villarreal o Leganés. Precisamente el submarino amarillo le firmó en 2023 tras pasar por el conjunto andorrano. Su contrato expira en el 2026 y es uno de los nombres marcados en la agenda blanquiazul para el lateral diestro.
Altimira se encuentra actualmente negociando una rescisión con el Villarreal para poder elegir su próximo destino.
Fernando Soriano lleva tiempo buscando un refuerzo que compita con Ximo Navarro, quien se ha perdido los últimos meses de competición por lesión. Altimira cumple con el perfil deseado para la estructura de Antonio Hidalgo. El club debe acordar los términos, pero la intención es que pueda llegar en propiedad.
El primer fichaje del Deportivo, en la portería
El lateral diestro podría seguir el mismo camino de Álvaro Fernández, quien rescindió su contrato con el Sevilla y, de cerrarse, será el primer refuerzo invernal para el conjunto blanquiazul. Competirá con Germán Parreño por una posición en el once titular. Su llegada cubrirá una eventual salida de Daniel Bachmann, que ha pedido abandonar el club por motivos personales.
