El Deportivo, cerca de cerrar el fichaje de Álvaro Fernández

El Deportivo reforzará este invierno su portería con la llegada de Álvaro Fernández, guardameta del Sevilla que, a falta de que se cierre, llegará libre y firmará hasta 2027. El jugador ya interesó en verano y sumará competencia a Germán Parreño. El futuro de Daniel Bachmann está en el aire y existen muchas opciones de que abandona A Coruña debido a un problema personal. La situación del guardameta de Arnedo se ha acelerado para mantener la posición cubierta.

El guardameta formado en la cantera de Osasuna, y con pasado en clubes como el Mónaco, Huesca, Brentford o Espanyol, llegó al Sevilla en 2024. Este mismo verano el Deportivo ya se interesó por él. Fernández podría entrenar esta misma tarde si cerra su incorporación, una noticia adelantada por Coruña Deportiva y que ha podido confirmar este diario.

Álvaro Fernández saluda a la grada en un calentaniento. / Sevilla CF

Álvaro Fernández, un portero con experiencia en Segunda para el Deportivo

El guardameta riojano tiene, pese a su edad, una dilatada experiencia en el fútbol nacional e internacional. Ha jugado 43 partidos en Primera División, 95 en Segunda, y otros 12 en la Premier League inglesa, entre otras competiciones como la Segunda B o la National 2 francesa. Sus mayores registros los obtuvo con la SD Huesca, con la que disputó un centenar de encuentros.

En 2021, además, vivió en primera persona la exigencia de ser guardameta en la Premier League con el Brentford, y fue titular 12 jornadas de manera consecutiva, enfrentándose a equipos como el Manchester City, el Liverpool o el Tottenham bajo la dirección de Thomas Frank. En esa temporada 21/22 compartió día a día con David Raya, portero internacional por España y guardameta actual del Arsenal.

El Espanyol lo reclutó procedente de Inglaterra y jugó más de una decena en Primera División en la campaña 22/23. un curso más tarde, regresó al Huesca, con el que ya había jugado 22 encuentros en la máxima categoría nacional. En la 23/24 fue indiscutible y jugó 42 partidos, lo que le sirvió para que el Sevilla se fijase en él. Con el conjujnto de Nervión disputó 11 duelos, nueve en Liga y dos en Copa del Rey. Esta campaña perdió protagonismo con la llegada de Vlachodimos.

Ya trabajó con Antonio Hidalgo

En aquella temporada 22/23 Álvaro Fernández coincidió con Antonio Hidalgo en El Alcoraz. El ahora entrenador blanquiazul llegó en octubre al conjunto oscense y no movió de la portería a Fernández, indiscutible toda la campaña. Con Hidalgo firmó 18 porterías a cero en 32 encuentros.