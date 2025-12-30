Álvaro Ferllo: "Soy un tío estable mentalmente y un portero completo"

Álvaro Ferllo lleva poco más de 24 horas en A Coruña y en el Deportivo, pero tiene claro cuál es su objetivo desde que pisó por primera vez Abegondo. "Vengo a competir la posición", declaró en guardameta riojano en la sala de prensa de la ciudad deportiva. El Director de Fútbol, Fernando Soriano, confirmó que firma hasta 2027 con la entidad blanquiazul.

En apenas dos sesiones de entrenamiento a las órdenes de Antonio Hidalgo, con quien coincidió en el pasado en el Huesca, ya ha tenido tiempo de conocer y convivir con los otros tres porteros que integran actualmente la plantilla: Germán Parreño, Eric Puerto y Daniel Bachmann, aunque este último está en la rampa de salida. "Me he encontrado un ambiente muy sano, me recibieron con los brazos abiertos. Se lo voy a poner difícil porque quiero jugar, pero dudo que tengamos ninguna mala situación que pueda perjudicar al grupo", apuntó el nuevo portero blanquiazul.

El nombre de Ferllo ya estuvo en la órbita del Deportivo en verano. No hubo entendimiento con el Sevilla. Tuve que trabajar en silencio y, cuando tuve conocimiento de que el Dépor quería que estuviese allí, no me lo pensé", contó el portero nacido en Arnedo. En sus primeras horas en el club se muestra encantado por todo lo que lo rodea. "Llegué ayer (por este lunes) a las 8 de mañana y no he parado de hacer cosas. Desde el reconocimiento médico, hasta entrenar y conocer a mis compañeros. Pude conocer un poco la ciudad", relató.

Acerca del club, reconoció que tenía buenas referencias, pero se mostró sorprendido por lo que se ha encontrado. "La ciudad deportiva es maravillosa y el grupo me ha recibido con los brazos abiertos", añadió.

Ferllo se define, sobre todo, como "un tío muy estable mentalmente" y "un portero completo". "Me considero un ágil, rápido, con personalidad en el campo. No tengo problema para jugar con los pies. Mido bien las distancias respecto a la línea defensiva y voy bien por arriba", explicó.

La conexión que formó en el pasado con Hidalgo fue uno de los motivos de peso para que el guardameta cambiase Sevilla por A Coruña. "Antonio es una persona que vive la vida al límite y así se lo intenta inculcar a los jugadores", definió al técnico con el que se acaba de reencontrar en el Dépor. "No te permite relajarte en ningún entrenamiento, y mucho menos en un partido. Es un gran gestor de vestuario y su táctica es muy buena. Es un entrenador joven, con futuro, y está en el club correcto para crecer", concluyó sobre Hidalgo.

Será el técnico de Canovelles quien tenga que decidir sobre si Ferllo se viste de corto. Aunque dependerá de la competencia, el portero se muestra predispuesto: "estoy a su disposición, sabe lo que puedo dar. Si el partido fuese mañana, jugaría sin ningún problema", apuntó.

La salida de Bachmann

Fernando Soriano reconoció que el fichaje de Álvaro Ferllo "puede sorprender", pero viene motivado por la petición de salida de Daniel Bachmann "por problemas personales. "Es una situación que no sabemos si se podrá dar porque no depende solo del Deportivo, el Watford tiene mucho que decir. Nosotros no podíamos esperar", explicó el Director del Fútbol en la sala de prensa de Abegondo.

Adelantarse a un posible adiós del meta austríaco, que todavía no debutó con el Dépor, fue clave y la opción de Álvaro, quien ya estaba en la lista de preferencias en verano, apareció otra vez sobre la mesa. "Hemos decidido que lo más sensato era estar cubiertos en una posición tan específica como la portería", remarcó.

El fichaje de Altimira

Además de Ferllo, el Dépor incorporó antes de cerrar 2025 a Adrià Altimira. El lateral llega libre tras romper su vínculo con el Villarreal. "Queremos estar lo más protegidos posible y el lateral derecho era una posición a reforzar", explicó Fernando Soriano.

Las bajas en las últimas semanas de Lucas Noubi, Samu o Damián Canedo, que mermaron la zaga junto a efectivos ausentes como Ximo o Escudero, propició que el club se moviese en busca de un carrilero. "Tenemos un mes exigente y queríamos que el entrenador tuviese las mayores opciones posibles", añadió Soriano, que reconoció llevar varias semanas detrás del lateral barcelonés.

Aunque Ximo Navarro y Escudero apuran sus plazos de recuperación, Soriano avanza que Altimira "está preparado para jugar" pese a contar con escaso protagonismo en los últimos meses en el Villarreal. No obstante, ni Altimira ni Ferllo están todavía inscritos, ya que el mercado abre el 2 de enero. "Tenemos toda la documentación preparada", avanzó Soriano.