El Deportivo cierra la llegada de Adrià Altimira

El Deportivo ha hecho oficial la incorporación de Adrià Altimira, lateral derecho catalán de 24 años que firma hasta 2028. Llega libre tras rescindir su contrato con el Villarreal y se pone ya a disposición de Antonio Hidalgo de cara al partido de este domingo a las 21.00 ante el Cádiz, en el que ya podría tener sus primeros minutos. El cuadro coruñés ganó la pugna a otros equipos que se habían interesado en el exjugador del Leganés, quien contaba con intereses de Primera y Segunda División.

Ya está en Abegondo el segundo fichaje de este mercado invernal del Deportivo. Aunque no abre hasta el 2 de enero, el cuadro coruñés se ha apurado para realizar las dos primeras incorporaciones del curso. A la llegada de Álvaro Fernández, quien ayer ya conoció a sus nuevos compañeros, ahora se suma Adrià Altimira, otro jugador con experiencia en Primera División que baja un escalón para ayudar al conjunto coruñés a pelear el ascenso a la máxima categoría.

El conjunto coruñés tenía claro que buscaba un lateral derecho y su incorporación ha sido una prioridad. Altimira, de 24 años, llega gratis tras abandonar el Villarreal, al que llegó para reforzar primero su filial, con el que fue una pieza clave en la categoría de plata, y después participar con el primer equipo, aunque no se logró asentar en el conjunto de Marcelino García Toral.

Altimira, calidad y velocidad para el lateral del Deportivo

Nacido en Cardeceu en 2004, Altimira destacó en la cantera del Barcelona, de donde salió para militar primero en el Mellilla en Segunda División B. Destacó en el Andorra que ascendió a Segunda División y un año después fue indiscutible en el equipo andorrano en la categoría de plata, lo que le valió para ganarse un contrato con el submarino amarillo. Primero, en el filial, con el que disputó 27 encuentros en la categoría de plata. Además, con la primera plantilla, en esa misma temporada 23/24, sumó tres participaciones en Copa del Rey, cuatro en la Europa League y 11 en Primera División.

En busca de más minutos y protagonismo, Altimira salió cedido el curso pasado al Leganés de Borja Jiménez, en el que jugó 22 partidos en la máxima categoría nacional, 19 de ellos como titular. Tras el descenso del conjunto pepinero, regresó al Madrigal, pero esta temporada no ha entrado en los planes de Marcelino García Toral. El joven Pau Navarro le ganó la partida en la rotación, y apenas ha disputado ocho minutos en liga ante el Real Madrid, y tres titularidades en Copa del Rey ante el Ciudad Lucena, el Antoniano, y el Racing de Santander.

Altimira es un lateral con velocidad, recorrido y gran capacidad técnica, lo que le permite alternar un perfil para subir la banda con valentía. El jugador del Vallés Oriental sumará competencia a una posición en la que la baja de Ximo Navarro ha hecho mucho daño al equipo blanquiazul. En las últimas jornadas Lucas Noubi se había hecho con el puesto, pero el club priorizaba desde el principio un refuerzo en dicha parcela.