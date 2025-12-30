La hoja de ruta del Deportivo en el mercado tras los fichajes de Ferllo y Adrià Altimira

El Deportivo dio un acelerón en el mercado de fichajes antes de tomarse las uvas y de que, precisamente, habrá la ventana invernal para inscribir a nuevos jugadores. La llegada del guardameta Álvaro Fernández, Ferllo, y del lateral derecho Adrià Altimira dota a Antonio Hidalgo de dos nuevas piezas para iniciar el año y encarar con más efectivos el exigente mes de enero que tiene por delante. Aunque no serán las únicas operaciones del club en enero, los movimientos quedarán determinados en función de las fichas libres. Actualmente, solo tiene un hueco libre en el primer equipo, a la espera de resolver la situación de Daniel Bachmann. No hay premura por liberar huecos en la plantilla y los refuerzos solo llegarán para mejorar las piezas que actualmente conforman el proyecto de Hidalgo.

El conjunto blanquiazul tendrá cubiertas 24 fichas del primer equipo en cuanto abra oficialmente el mercado de enero. Solo tiene tres dorsales libres, el 2, el 14 y el 24, y un par de ellos ya tienen como destinatarios al guardameta y al lateral. Queda una ficha disponible, a la espera de que se concrete el adiós de Bachmann. El meta austríaco, que aún no debutó, es propiedad del Watford. A pesar de que reiteró en las últimas semanas su deseo de salir del Dépor, la operación debe tener el visto bueno del conjunto inglés.

Los próximos pasos serán más lentos. El club no prevé una operación salida en el mes de enero. No contempla dar salida a ningún futbolista a no ser que sea alguno de los jugadores el que pida expresamente abandonar el proyecto de Antonio Hidalgo. En cuanto a las llegadas, el objetivo primordial es elevar la calidad y la competitividad del equipo para ganar enteros en la lucha por ascenso directo. Así lo ha hecho con la llegada de Adrià Altimira.

El Deportivo no se cierra a ninguna demarcación, aunque en algunas hay menos espacio que en otras. Es el caso del anhelado perfil de ocho para el centro del campo. Jugadores como Riki, pretendido en verano y que el Albacete no contempla liberar en enero, o Gonzalo Villar, que está en la liga croata y en el que está interesado, necesitarían espacio en una zona en la que ya están Villares, José Ángel, Gragera, Patiño y Rubén López. Incluso quiso a Antoñito Cordero como un posible perfil con el que apuntalar el frente de ataque. El canterano del Málaga, propiedad del Newcastle, está cerca de convertirse en nuevo jugador del Cádiz.

La delantera, con la irrupción de Bil Nsongo y la pérdida de protagonismo de Mulattieri en los planes de Hidalgo en las últimas jornadas puede alterar el orden de prioridades en el mercado de nueves.