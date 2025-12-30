Mundial 2030
Louzán pide "claridad y concreción" para tener el Mundial 2030 en Riazor: "Es fundamental un acuerdo entre el Deportivo y el Concello"
"No hay nada hecho", incide el presidente de la RFEF sobre A Coruña como sede del Mundial 2030
Rafael Louzán apremia al Concello de A Coruña de cara a mostrar avances respecto al proyecto de Riazor 2030 y una reforma de la que todavía no se conocen detalles, fechas o quién se hará cargo de la financiación. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol está cerca de cumplir un año en el cargo y pide "entendimiento" entre el Deportivo, quien usa el recinto, y el ente público, el propietario y encargado de preparar a la ciudad para ser sede del Mundial.
"En el caso de A Coruña, que está entre las once preseleccionadas, no se inició ningún trabajo previo, no hay nada hecho", lamentó Rafael Louzán en una entrevista con la Televisión de Galicia, en la que repasó su etapa al frente de la Federación. El presidente del organismo que rige el fútbol español considera que es "fundamental" que pueda existir "un acuerdo entre el Deportivo y el Concello de A Coruña". Y, considera, son las ciudades "las candidatas" y, por tanto, las que deben "responder a cuestiones de financiación, de acuerdos, y de todo eso". Algo que "a día de hoy no existe".
Preguntado por el caso de Vigo, Lozuán pone a ambos sobre la misma sede: "En el caso de Vigo hay mucha voluntad. Ahí hay un entendimiento. En el caso de A Coruña es fundamental. No puede ser que tengamos una ciudad candidata en la que no hay un acuerdo con el inquilino que va a utilizar la instalación".
"Yo le pido claridad y concreción si queremos ser sede", remarcó sobre la candidatura de A Coruña, actualmente "preseleccionada". Además, es importante, insiste, por cómo afecta al conjunto de Galicia: "También habrá subsedes en Galicia, con instalaciones que se van a acondicionar. Hay mejoras aeoreoportuarias o mejoras en infraestructuras viarias".
Las fechas límite de FIFA, después del Mundial 2026
El Mundial 2026 acapara actualmente la atención del máximo organismo regidor del fútbol a nivel mundial. La FIFA está "muy ocupada" con el torneo de este verano y no será hasta que acabe el evento que se irán "marcando fechas" para las sedes preseleccionadas. "Aquellas que no cumplan... sería una verdadera pena que Vigo y A Coruña no estuvieran en esa cita tan importante".
Lozuán considera que el Mundial de 2030 será histórico al tratarse del "centenario" de la Copa del Mundo. Pero no depende de la RFEF, "sino de las ciudades y el entendimiento que puedan tener".
