Visita tradicional del Deportivo a los hospitales por Navidad

Jugadores del club acudieron al Materno Infantil y al Hospital ‘QuironSalud’

Jugadores del Deportivo entregan regalos a los niños hospitalizados en el Materno Infantil

Jugadores del Deportivo entregan regalos a los niños hospitalizados en el Materno Infantil

Jugadores del Deportivo entregan regalos a los niños hospitalizados en el Materno Infantil / Carlos Pardellas

El Deportivo cumplió con su tradicional visita al Hospital Materno Infantil y al Hospital QuironSalud por Navidad, para entregar juguetes, regalos y pasar un rato con los niños que deben pasar estas navidades bajo vigilancia médica y no pueden estar en casa.

Germán Parreño, Diego Villares, Marta Rico y Martina encabezaron la expedición que visitó el Materno; mientras que Sergio Escudero, José Ángel, Yanis Citoula y Emma Gandoy hicieron lo propio en el QuirónSalud.

Durante la visita, los jugadores pudieron vivir con emoción una jornada ya tradicional de cada Navidad, en la que pueden pasar un rato con los pacientes y sus familias, repartir alguna sorpresa y, sobre todo, regalar un rato de ilusión a los más pequeños en unas fechas tan especiales.

El Deportivo visita el Hospital Materno Infantil

El Deportivo visita el Hospital Materno Infantil / CARLOS PARDELLAS

