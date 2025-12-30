Deportivo
Visita tradicional del Deportivo a los hospitales por Navidad
Jugadores del club acudieron al Materno Infantil y al Hospital ‘QuironSalud’
El Deportivo cumplió con su tradicional visita al Hospital Materno Infantil y al Hospital QuironSalud por Navidad, para entregar juguetes, regalos y pasar un rato con los niños que deben pasar estas navidades bajo vigilancia médica y no pueden estar en casa.
Germán Parreño, Diego Villares, Marta Rico y Martina encabezaron la expedición que visitó el Materno; mientras que Sergio Escudero, José Ángel, Yanis Citoula y Emma Gandoy hicieron lo propio en el QuirónSalud.
Durante la visita, los jugadores pudieron vivir con emoción una jornada ya tradicional de cada Navidad, en la que pueden pasar un rato con los pacientes y sus familias, repartir alguna sorpresa y, sobre todo, regalar un rato de ilusión a los más pequeños en unas fechas tan especiales.
- Loureda dice adiós al «pan de siempre»: «Tuvimos mucho apoyo de grandes expertos y hasta recibimos una llamada de la BBC»
- El Concello de A Coruña estudia imponer sanciones a la empresa del mercado navideño por incumplimientos
- Más deserciones en el mercadillo navideño de María Pita: «Para mí ya fue suficiente»
- Los nuevos contenedores de aceite y ropa de A Coruña solo podrán abrirse con tarjeta
- El Deportivo avanza en el fichaje de Altimira en propiedad
- Las demandas de los vecinos de A Coruña: refuerzo de la iluminación y mejores aceras
- Lucas Pérez se incorpora al Leganés 'a prueba de manera indefinida
- Felicitas Ramos (84), vecina de A Coruña y usuaria del servicio de teleasistencia de Cruz Roja: «Todos necesitamos compañía»