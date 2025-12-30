Yeremay eleva su valor en 'Transfermarkt' a 25 millones y rompe su propio récord

Yeremay Hernández sigue elevando su valor gracias a su buena temporada, en la que registra siete goles y cinco asistencias. El canario, que ya había alcanzado el récord en Transfermarkt el pasado verano, incrementa en cinco millones su tasación, que se eleva ya a los 25 millones. Deja atrás a Mika Marmol (se mantiene en 10M) y a Sergio Arribas (10M tras subir dos su valor). Es la octava revalorización del canterano en la plataforma.

El canario va a cerrar un 2025 histórico para él, en el que ha consolidado su figura entre las grandes promesas del fútbol español. A sus 23 años no demuestra tener techo, y al interés de muchos clubes en Europa se suma también el reconocimiento popular. Recientemente ganó el premio a mejor jugador de Segunda División en la 24/25, un galardón elegido a votación por los jugadores de la propia competición. A pocas horas de cerrar el año, Transfermarkt, plataforma líder en el cálculo de valores de los futbolistas, y biblia para muchos futboleros, eleva el precio del diestro hasta los 25 millones de euros.

Los jugadores más valiosos de Segunda / Transfermarkt

Yeremay, líder histórico del Deportivo en valor de mercado

El Deportivo tiene un tesoro en su banda izquierda. Yeremay se ha convertido en uno de los nombres propios de la competición. Su juego le ha llevado a ser uno de los jugadores que más llama la atención en Segunda hasta el punto de que clubes como el Como o el Sporting CP han intentado su fichaje. En verano, el Dépor rechazó ofertas mareantes y el canario también apostó por seguir creciendo en el Deportivo. Cierra el 2025 siendo el máximo anotador y máximo productor del equipo.

Como cada seis meses, Transfermarkt actualiza su lista de valores, y el Deportivo tiene un valor total de 45 millones. Más del 50% lo representa el canario, quien ya es el jugador históricamente más valioso del club dentro de la plataforma. Por detrás se encuentran David Mella (5M), Samuele Mulattieri (3M), Zakaria Eddahchouri (2M), Mario Soriano (2M) o Giacomo Quagliata (1.5M).