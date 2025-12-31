Mella: «Mi objetivo es ascender con el Dépor a Primera»

David Mella, extremo del Deportivo, no dudó este miércoles en apuntar al ascenso a Primera División como su objetivo personal para el año 2026. «Mi objetivo es ascender con el Deportivo a Primera. Este club lo es todo para mí, es mi casa porque aquí llevo desde pequeñito», afirmó tras recibir el premio Digi al futbolista blanquiazul más veloz del mes de noviembre.

El canterano, uno de los habituales en el once de Antonio Hidalgo, considera que «no hay una palabra» para describir lo que significaría debutar en la máxima categoría con la camiseta blanquiazul.

«Para los que juegan en el Dépor, es un sueño poder debutar en Primera con esta camiseta», manifestó Mella, quien desveló que su ídolo era el internacional argentino Leo Messi.

Mella no olvida la decepción que supuso caer ante Colombia en los cuartos de final del pasado Campeonato del Mundo sub-20. «Como todas las derrotas fue dura, y más siendo en una eliminatoria. Pero todo lo que te pasa con la selección siempre te refuerza para el futuro», señaló el futbolista.