Viaje a los orígenes de 'Zaka': «La mejor cualidad de Eddahchouri siempre ha sido el trabajo»

«A veces su hambre por anotar goles era demasiado. Cuando dio un pequeño cambio, comenzó a jugar en colectivo y a pasar más el balón, empezó a marcar más goles. Pero ese ansia por anotar es uno de sus grandes talentos». Gertjan Tamerus no olvidará nunca al espigado delantero que «cambió la mentalidad» de todo un grupo. En Haarlem, Zakaria Eddahchouri vivió su primera gran temporada con el Koninklijke HFC, The Good Old, el equipo decano del fútbol neerlandés. Anotó 16 goles que le sirvieron para fichar por el Telstar, con el que terminó por consolidarse como una gran promesa y llamar la atención del Deportivo. Camino de cumplir un año en el club, se ha convertido en una de las referencias de Riazor y en uno de los principales argumentos ofensivos del equipo de Antonio Hidalgo.

«Nunca le ha interesado el dinero. Él busca su propio crecimiento. Las cifras económicas ya llegarán. Había muchos equipos de Primera División holandesa o alemana interesados en él. Pero Zaka realmente sintió que A Coruña era el mejor paso para lograr sus objetivos. El cree que juntos, con el Dépor, puede llegar a la máxima categoría», explica Tamerus, exentrenador y leyenda del Koninklijke, actualmente asistente del Telstar.

En el verano de 2022, el Go Ahead Eagles decidió ceder a Eddahchouri a la tercera categoría nacional. Nacido en Papendrecht, una ciudad vecina de Rotterdam, se trasladó a Deventer para perseguir su sueño. Era su primera vez tan lejos de casa. Antes, había formado parte de la cantera del Feyenoord y del RKSV Spartaan. En De Adelaarshorst llegó a debutar en la Eredivisie, pero tras cumplir su etapa formativa, volvió a hacer las maletas para jugar en Haarlem. «Llegó de un club profesional y tuvo que dar un paso atrás a un nivel más amateur», explica Gertjan. El Koninklijke continúa en la tercera categoría y, entonces, entrenaban solo tres días a la semana. «Su objetivo era triunfar en el fútbol. Trabajaba muy duro. Hacía muchísimo entrenamiento individual para estar en forma. Pero durante los primeros meses sus ganas de hacerlo bien luchaban contra él», explica quien portó el brazalete de capitán en el decano neerlandés. Sin embargo, destaca, «su mayor cualidad siempre ha sido el trabajo».

La evolución de Eddahchouri en su mentalidad

Eddahchouri comprender dónde estaba. «Se exigía mucho, a veces era una lucha contra sí mismo», comenta Tamerus, quien considera que el ariete aprendió a pensar en colectivo: «Cuando avanzó la temporada dio un cambio. Marcó un montón de goles [en total, 16] y jugó muy buenos partidos». Entonces ya le llamaban Zaka, un chico «muy sociable» fuera del campo y que, sobre el césped, era «realmente un gran delantero». «Aprendió que necesitaba a sus compañeros para lograr sus objetivos. Cuando cambió su mentalidad hizo que el equipo también rindiese mejor», cuenta Gertjan, quien recuerda, también, que en los primeros meses se frustraba: «Al principio fue un poco duro, tuvo algún problemilla con otros jugadores amateurs por su mentalidad. Ellos tenían un buen trabajo y solo jugaban por diversión. Zaka lo hacía por algo más». Aquello, para él, como entrenador, «era bueno» porque «cambió la forma de pensar de todo el equipo» y terminó por «contagió» a sus compañeros.

En la segunda vuelta el Koninklijke voló. Ganó nueve de los últimos 12 encuentros, sumando solo dos derrotas desde invierno. Eddahchouri concentró 13 de sus 16 dianas entre la jornada 19 y la 34. «Siempre me ha gustado ese hambre que tiene por el gol, aunque a veces los partidos te exijan ser paciente», comenta Gertjan, a quien no le sorprendió que el Telstar llamase a su puerta. «Es uno de los clubes con menor presupuesto en el fútbol profesional. Él tenía un salario bajo, pero no le importó porque volvía a ser profesional y estaba ahí para dar su siguiente paso», explica. Gertjan, además, cree que es difícil atisbarle un techo: «No será una sorpresa que llegue a una gran primera división. ¿Europa League? Cada vez que sube el nivel, mejora y se vuelve más fuerte».

Zakaria Eddahchouri celebra uno de sus goles en 2025 con el Deportivo. | / Carlos Pardellas

La familia, clave en el desarrollo de Eddahchouri

Su exentrenador destaca también el papel de su familia. «Un ejemplo por el apoyo» que siempre le han ofrecido. «Han tenido un rol importante en su éxito. Tiene una gran relación y, aunque una de las cosas duras es estar lejos, echarlos de menos, Zaka sabe por qué lo está haciendo. Tiene un objetivo», remarca Tamerus. El ariete siempre ha sido muy cercano a sus hermanos, uno de ellos, doctor: «Tiene un muy buen entorno que le ha motivado siempre a entrenar».

El impacto de Eddahhchouri en A Coruña ha sido inmediato. Es un jugador que «disfruta» con los grandes escenarios y esa «pasión de los fans» alimenta su hambre de gol. Un año después de su llegada, se ha convertido en una de las referencias ofensivas del equipo y, con 13 goles, es el segundo máximo anotador en un año natural. Firmó hasta 2028 y todavía le queda un largo camino en el Deportivo para llegar a Primera División, un objetivo mutuo.