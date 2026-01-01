El plan del Deportivo para el Fabril en este mercado de invierno: un fichaje cerrado y atento a otros dos

El Dépor ha estado más madrugador que nunca para apuntalar el primer equipo en el siempre difícil mercado de invierno. Aun ni ha abierto y ya tiene dos futbolistas atados, Álvaro Ferllo y Adrià Altimira, a la espera de que llegue ese ansiado 8. Algo parecido ha ocurrido en el Fabril, que se encuentra a unos días de que empiece el fútbol en 2026 y ya cuenta con una cara nueva, Papa Samsou. Tiene todo el mes para calibrar la profundidad de su plantilla y su cantera. Eso sí, rastrea el mercado para ver lo que le ofrece en las posiciones de central y en la de delantero centro. A pesar de la búsqueda, no es seguro que haya contrataciones, en la línea del cambio de tendencia del pasado verano. «Estamos mucho más centrados ahora en lo que tenemos dentro que en lo que hay fuera. Para realizar un fichaje tenemos que estar muy seguros de que mejora lo que hay ya en Abegondo», reforzaba hace unos días Ismael Arilla, director del Fútbol Formativo en LA OPINIÓN, reafirmando que «no hay una necesidad urgente». También está abierta la vía a que esa necesidad de refuerzos se colme con el regreso de un futbolista cedido que no está disfrutando de los minutos deseados en la aventura a préstamo emprendida el pasado verano.

Papa Samsou

El primer fichaje lleva ya unas semanas en Abegondo y, por fin, podrá jugar. Papa Samsou, quien disputó este verano un amistoso con el Ourense CF ante el Dépor, estuvo quince días a prueba en Abegondo, convenció y firmó hasta 2028. Es un pivote que «da la versatilidad de jugar en varias posiciones», también en el centro de la defensa, y que es capaz de girarse «rápido por dentro y de aportar mucho trabajo». Se suma a Bil, Dipanda, Malick y Mane.

Malick, Bil, Dipanda, Papa y Mane, en Abegondo. / | IG

Canedo, Samu y la defensa

El Dépor ya se pensó mucho este pasado verano si entraba en el mercado para fichar en la posición de central. Samu llevaba todo el verano con el primer equipo y los problemas físicos de Aarón le podían dejar algo corto. Finalmente, decidió quedarse con lo que tenía y solo contratar a Pablo Cortés para el ataque. Con los mencionados Samu, Canedo y Aarón, más el regreso de Vilela, que había estado cedido en la Sarriana, y la incorporación de Malick desde el Juvenil, consideraba que le llegaba. Unos meses después, se encuentra de nuevo en la misma tesitura, aunque agravada por la lesión de larga duración de Canedo, quien no volverá a jugar en toda la temporada. Papa da una alternativa y en Abegondo confían en lo que viene por abajo, y tampoco se descarta adaptar jugadores, como ocurrió ante el Ávila, con Teijo, quien abandonó el lateral diestro para actuar como central zurdo. «Sí que podemos plantearnos en un momento dado el tema de un central», admitía hace unos días Arilla.

Bil y el gol del Fabril

Ya era un deseo del pasado verano de la Dirección de Fútbol, pero Bil parece coquetear más que nunca con el primer equipo. Debutó en Liga y en Copa, y esta potencial ausencia, que golpea al ataque del Fabril, hace que el club evalúe sumar a alguien más en ataque. Eso sí, valora el crecimiento de Dipanda como 9, un generador más que un finalizador, y la opción de emergencia que supone Nájera, aunque sea más un segundo punta o un mediapunta. De Labra y Gil, opciones de la base. Manuel Pablo ha remarcado en varias ocasiones la necesidad de aprovechar las ocasiones de gol.

Manu Ferreiro. / | RCD

Manu Ferreiro, otro ‘refuerzo’

Otro futbolista al que se le puede considerar un refuerzo para esta segunda vuelta es a Manu Ferreiro. Lleva menos de dos meses jugando desde su regreso tras una grave lesión, solo tres titularidades. Fue capital la temporada pasada y si no hubiese tenido que ser operado, es probable que estuviese ahora mismo cedido en Primera RFEF. El club ya tiene «apalabrada y acordada» su renovación (acaba en junio) y debe convertirse en capital en la generación de juego, de pivote o de mediapunta. Noé es otro de los que filtrea con el primer equipo y el paso adelante de Ferreiro salvaguardará, en ese sentido, al Fabril.