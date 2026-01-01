De Scaloni a Altimira: el Deportivo madruga como casi nunca en el mercado de invierno

Fernando Soriano siempre ha sido partidario en sus dos temporadas y media en A Coruña de ir madurando los mercados de fichajes para que las oportunidades que no surgen el día 1 aparezcan en los últimas fechas del mes. Uno de los casos con más réditos de esta política es el trueque Stoichkov-Bouldini, impensable al principio de verano y que fue una realidad por las apreturas del Granada. Pero el directivo aragonés y el propio club han pegado un volantazo en este periodo de pases de invierno y han empezado a rellenar la hoja de deberes antes que nunca. Tanto que ya tenía dos futbolistas atados, Álvaro Ferllo y Adrià Altimira, antes de que abriese el zoco de invierno, antes que en cualquier periodo de pases de la historia reciente del Deportivo. De hecho, con los ajustes de un periodo reglado que ha variado (pasó de diciembre a enero) y que tiene unas tres décadas de vida, hay que remontarse a ese mes de diciembre de 1997, cuando llegaron Lionel Scaloni, Manteca Martínez y Loco Abreu a Riazor, para encontrar una gestión tan madrugadora. Entonces fueron tres las contrataciones, esta vez dos. Una segunda unidad lista para el primer partido del año. Entonces el rival fue el Sporting de Gijón y esta vez, el Cádiz. Ambos, un 4 de enero en Riazor.

El único periodo de pases de la era moderna del Deportivo que se le parece es el de la temporada 2015-16, cuando un club coruñés en zona europea con Lucas en estado de gracia, apenas tuvo que reforzarse y contrató a Pletikosa para su portería un 28 de diciembre. Y ahí acabó. Algo parecido a lo que puede pasar ahora, aunque el Dépor busca todavía un 8, pero será una operación a fuego lento. Hubo otras veces que también contrató antes de que se abriese el periodo de pases. Así pasó con Lucas Pérez en la 2022-23, con Emre Çolak en la 2020-21 o Javier Arizmendi en la 2005-06.

A contracorriente

Esta celeridad choca con los dos periodos de pases anteriores en los que el fichaje más madrugador de Soriano había sido Eric Puerto un 9 de enero. Tampoco significa esta premura que vaya a ser un mes con una actividad récord en llegadas, ni mucho menos. Desde la temporada 94-95, cuando se regló este periodo en el fútbol español, la plusmarca de los coruñeses está en la campaña 2020-21, con el equipo camino de Segunda B y con la llegada de Fernando Vidal a la presidencia, de Richard Barral a la dirección deportiva y de Abanca como máximo accionista. Entonces se contrataron a siete futbolistas que no pudieron evitar el descenso. Fueron Çolak, Sabin Merino, Beauvue, Uche Agbo, Vallejo, Keko y Jovanovic. Salvo el turco, el resto fueron atados a mediados de mes. Entonces era una situación desesperada, ahora son retoques, aunque en el Deportivo son conscientes de que este es el año de volver a Primera y que hay que aprovechar la oportunidad que se presenta con Yeremay en el equipo y ningún contrincante fuera de categoría.

Los excesivos movimientos también son síntoma de que ha fallado la estrategia de verano. Ha habido mercados en los que no se ha movido una hoja porque el equipo iba bien o porque el club cerraba el grifo, como en 2021. Entonces subieron a Villares y Rayco.