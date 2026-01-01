Vuelta al trabajo en 2026 para el Deportivo con solo Escudero a medio gas y con Noé, Bil y Samu en la dinámica de los mayores
Ximo Navarro y Bachmann, con el grupo | Los tres fabrilistas, ya habituales
A Coruña
Ha llegado 2026 y al Dépor le ha pillado trabajando en una sesión vespertina en Abegondo en la que solo Sergio Escudero no pudo realizar todo el entrenamiento con el grupo. Ximo Navarro y Bachmann, que ha pedido dejar el club por un problema personal y que puede ver satisfecha su demanda durante este mes, realizaron todas las tareas de una sesión en la que Bil, Noé y Samu, como ha ocurrido en los últimos tiempos, fueron los tres fabrilistas integrados en la dinámica del primer equipo. Este viernes, penúltima sesión antes del duelo del domingo ante los gaditanos.
