Vuelta al trabajo en 2026 para el Deportivo con solo Escudero a medio gas y con Noé, Bil y Samu en la dinámica de los mayores

Ha llegado 2026 y al Dépor le ha pillado trabajando en una sesión vespertina en Abegondo en la que solo Sergio Escudero no pudo realizar todo el entrenamiento con el grupo. Ximo Navarro y Bachmann, que ha pedido dejar el club por un problema personal y que puede ver satisfecha su demanda durante este mes, realizaron todas las tareas de una sesión en la que Bil, Noé y Samu, como ha ocurrido en los últimos tiempos, fueron los tres fabrilistas integrados en la dinámica del primer equipo. Este viernes, penúltima sesión antes del duelo del domingo ante los gaditanos.