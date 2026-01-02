El Dépor ya inscribió a Altimira y Ferllo, los primeros de todo el mercado de Segunda
Ambos están listos para jugar ante el Cádiz | Ximo aún es baja este fin de semana
El Dépor madrugó para fichar en enero y también ha puesto pronto el despertador para inscribir. Antonio Hidalgo ya comentaba en su rueda de prensa que contaba con Altimira y Ferllo ante el Cádiz y el lateral ya el portero ya están inscritos en LaLiga. Los ex del Villarreal y Sevilla, que se convirtieron en los primeros jugadores en ser inscrito en toda la Segunda en invierno, cuentan con los dorsales 2, 14 y 24.
Alti, como aparece en LaLiga, no ha disfrutado de minutos con el equipi de Marcelino, pero tiene el camino más despejado por la lesión de Ximo y por los cambios que ha habido en las últimas semanas en la posición. Hidalgo, además, quiere a Loureiro en el centro de la zaga. Ximo aún será baja este fin de semana, tambien Escudero.
La portería más difícil
Más complicado lo va a tener Ferllo para arrebatarle el puesto a un afianzado Germán Parreño, aunque es un viejo deseo del Dépor. La salida de Bachmann aún debe ser gestionada con el Watford, a pesar del deseo del jugador.
