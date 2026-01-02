El Deportivo se lanzará a por Riki para verano o ahora si el Albacete se abre a negociar

«¿Este mercado? Puede pasar (ofertas, rumores) porque al final acabo contrato y es la última ventana antes de que ocurra. Seguro que algo habrá». Ricardo Rodríguez Gil-Carcedo, Riki, el eterno deseo del Deportivo en los dos últimos años para solucionar sus problemas en la posición de 8, no oculta en una entrevista a La Tribuna de Albacete que algo de marejada le espera en este mes de enero. No es nada nuevo para él y todo se acrecentará a seis meses de que finalice su vinculación con los manchegos. La Dirección Deportiva, encabezada por el exdeportivista Toché, lleva tiempo intentando ampliar su contrato, pero según pudo saber LA OPINIÓN, ya sabe de boca del futbolista y de quien le representa que no seguirá en el Carlos Belmonte a partir del mes de julio. Riki, que desde el pasado día 1 puede firmar por cualquier equipo para la próxima temporada, cree que debe dar un paso en su carrera y jugar en Primera División o en un equipo que aspire a dar el salto a la máxima categoría, unas condiciones deportivas que no encuentra en el Albacete. El Dépor tiene decidido lanzarse a por él para el verano, cuando ya sea un futbolista libre a todos los efectos, y está en una posición preferente para cumplir su deseo, a pesar de que el Oviedo, el club en el que se formó, es otra de las opciones que tiene el pivote encima de la mesa.

El Deportivo irá a por Riki para el verano (temporada 2026-27) o ahora si el Albacete se abre a negociar por debajo de esa cláusula de unos dos millones de euros que figura en su contrato. En las dos últimas ventanas se mostró inflexible y en esta temporada los dirigentes manchegos tenían la aspiración de pelear por subir a Primera División con el dinero de la venta de Kofane, pero la realidad le ha devuelto a la lucha por la cola de la clasificación y a un panorama deportivo que no colma las aspiraciones de un Riki que ya piensa en volar. La única duda es cuándo.

Riki Rodríguez / Albacete

Hacer caja

Es esta la última posibilidad de hacer caja con los derechos federativos del asturiano, aunque no será sencillo que el Albacete dé su brazo a torcer por la situación deportiva del equipo que dirige Alberto González tampoco es boyante. Tiene 23 puntos, solo dos por encima del primer conjunto en descenso que es el Granada. Las alarmas, más cuando su capitán Riki no es el único que se encuentra en capilla para marcharse, ya que Jon Morcillo, otro de sus baluartes, acaba contrato también en junio y el Almería quiere llevárselo ahora o a partir del mes de julio, en una situación muy parecida a la que vive el Dépor.

El club coruñés está atento y monitoriza la situación de Riki, ya que el canterano del Oviedo es, por encima del resto de opciones, la prioridad para reforzar la posición de 8 en este mercado de invierno, pero no a cualquier precio. Si el Albacete se cierra en banda, es cuando en Abegondo apurarán el resto de opciones ya activadas y en las que trabajan, entre ellas Gonzalo Villar, quien ahora pertenece al Dinamo de Zagreb.