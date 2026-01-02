Gaizka Garitano: «El Dépor es uno de los favoritos para ascender»

Gaizka Garitano, técnico del Cádiz, regresa este fin de semana a Riazor, la que fue su casa. Sabe lo que se encontrará y del potencial del equipo blanquiazul: «Es uno de los favoritos claros para ascender, encima jugamos fuera de casa. Es de los partidos más difíciles de la temporada y tendremos que hacer un muy buen duelo para conseguir ganar». Al preparador vasco no le relaja la mala racha coruñesa: «Prefiero enfrentarme a un equipo que viene de ganar cinco partidos, porque está más cerca de perder. En esta categoría todos pasan por rachas buenas y malas. Uno que pierde tres partidos seguidos es más peligroso». Es el momento y la adaptabilidad táctica de su contrincante. «Están variando de dibujo, con 4-2-3-1 o cinco atrás o 4-5-1, pero estamos preparados. Intentaremos hacerles daño en ataque y parar a sus jugadores determinantes, que no se sientan cómodos. Hay que adaptarse a los futbolistas de calidad, que los tiene», asiente.

Garitano cree que Antoñito Cordero estará inscrito para el duelo de Riazor, más dudas tiene con el argentino Dómina. Suso es baja por lesión.