Hidalgo: "¿Más fichajes? Estamos atentos, pero tenemos posiciones dobladas o triplicadas"

El Deportivo ya ha incorporado a Altimira y Álvaro Ferllo, con lo que ve colmadas gran parte de sus aspiraciones en este mercado de fichajes, pero aún tiene un mes para madurar la llegada de un 8. Antonio Hidalgo está muy contento con lo que tiene, pero no se cierra en banda a que lleguen más jugadores, a pesar de que el número de inquiinos en el vestuario de Abegondo ha aumentado. "¿Mas fichajes? Estamos atentos a cualquier tipo de situación. Tenemos una cantidad grande de jugadores y en algunas posiciones dobladas o triplicadas. Me han enseñado (en el Dépor) que hay que estar preparado para poder mejorar todo. Estoy contento con la plantilla que tenemos. Es una evidencia que tenemos que mejorar de lo que venimos en el último mes. Hemos dejado de hacer algunas cosas que hacíamos antes y tenemos que hacerlas para tener solidez y veremos lo que sucede”, apunta haciendo también autocrítica.

Ya contará con los dos primeros fichajes para este partido ante el Cádiz y esta satisfecho con lo que ha llegado. Con Altimira gana en profundidad. "Era un jugador que ya lo veníamos siguiendo. Con la lesión de Ximo sabíamos que había que recomponer eso un poco, ese jugador específico de la posición. Tiene talento, es muy intenso con y sin balón, nos va a dar esa profundidad que seguramente hemos echado de menos en los últimos partidos", apunta mientras también se detiene en el refuerzo de la portería y en las razones que le han traído a A Coruña: "Viene provocado (su fichaje) por la petición de Bachmann de salir, por un tema personal. Con la máxima responsabilidad, no podíamos esperar a situaciones que luego te podías arrepentir. En su momento (en el mercado de verano), hablamos con Álvaro y ahora se ha podido dar. Esperamos poder solucionarlo. Tenemos cuatro porteros, habrá que gestionarlo de la mejor manera, sabiendo que Álvaro nos va a complementar".

Ahora llega ese trabajo de entrenador de tener contentos a 24 jugadores, más Rubén López, además del contingente fabrilista formado por Samu, Bil y Noé. El trabajo más arduo, bajo palos: "Es lo más complicado para los entrenadores: Gestionar situaciones que no son fáciles. Cuando Daniel (Bachmann) nos comunica que quiere salir, nos ponemos en alerta para poder incorporar a otro futbolista. Fue Álvaro. Intentaremos tomar las mejores decisiones para el equipo. Todos somos profesionales, todos sabemos el mundo tan competitivo en el que estamos y toca afrontarlo de la mejor manera. Tenemos la perspectiva de donde estamos y la exigencia que hay. Intentamos ser lo más directos y más honestos con todos los jugadores. Todos más o menos saben el rol que tienen. A partir de ahí, el jugador quiere jugar, siempre es egoísta, yo lo he sido. Entrenamos con la máxima honestidad. Todos tienen que dar el cien por cien, para luego tomar las decisiones. Las tomo yo y ellos lo aceptan, a veces mejor o a veces peor”.

Autocrítica

La llegada de nuevas incorporaciones no le ha hecho olvidar el desastroso mes de diciembre. Ha sido una semana de resetear, también de repasar vídeos y buscar razones al mal momento: " “Venimos de un mes malo, una racha muy mala y hay que salir cuanto antes. Parar, ver las cosas con preceptiva, de toda la globalidad del primer día, que es muy positiva y no quedarse con lo último. Con ilusión nueva de lo que viene, ante un rival que nos va a poner las cosas difíciles, y tenemos que volver a dar pasos adelante, con y sin balón. Es importante volver a cerrar la portería, ser más sólidos y tener mucho más equilibrio. A partir de ahí ir evolucionando en situaciones que nos permitan sumar puntos”. En ese sentido, considera que la mejor debe venir en los dos extremos del campo: "En las dos facetas. En la defensiva, por supuesto. Tener la portería a cero y mantener el equilibrio dan siempre muchas opciones, más con lo que tenemos arriba. Tenemos que producir más. En los últimos partidos hemos producido ocasiones muy claras, pero el volumen debe aumentar. Estamos hablando que atacar a bloques bajos a veces no es fácil, pero las situaciones (de gol) deben aumentar. Hay que darle vueltas para encontrar el punto de equilibrio para sostener el talento que tenemos arriba”.

Álvaro Ferllo detiene una pelota en el entrenamiento de regreso al trabajo del Deportivo a Abegondo el 1 de enero. | RCD / RCD

Sabe el Cádiz que tendrá enfrente. Es un equipo que ha ido mutando y mejorando: "Han tenido un proceso en el que no se encontraban tan cómodos. Han ido introduciendo diferentes piezas para mejorar su solidez defensiva y mantener esa productividad en ataque. Han modificado perfile, sin irse de la idea, y vienen de una buena racha. Tienen la cantidad de puntos que tienen en una globalidad. Ellos estaban peor y ahora algo mejor. Nosotros ago mejor y ahora peor. Pero han encontrado la idea y la solidez que los hace ser un equipo peligroso, porque están bien trabajados y tienen talento".