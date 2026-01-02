El Sporting sube la apuesta y ya tiene dinero reservado para contratar a Yeremay en verano

El Deportivo se ha mostrado muy activo con las entradas en este mercado de invierno y ya tiene en el bolsillo las contrataciones de Álvaro Ferllo y Adrià Altimira, pero eso no quiere decir que no deba estar atento a los embates del resto de equipos por sus mejores joyas, sobre todo Yeremay Hernández. En ese sentido, la amenaza es siempre latente sobre todo por parte del Sporting de Portugal. Eso sí, el riesgo parece ser algo menor por las propias intenciones del canario y por los últimos movimientos de los lisboetas, que están cerca de contratar a Luis Guilherme, del West Ham (unos quince millones más variables), y están negociando con el Granada por Faye, según apunta el diario Récord. Ambos son extremos.

Estos movimientos, también tempranos en el mercado del Sporting, no significa que se hayan olvidado ni mucho menos de Yeremay, pero en Alvalade son conscientes de las dificultades que supone convencerlo a él y al Dépor en enero y ya están trazando un plan para verano. De hecho, según apunta el rotativo luso, tiene reservados 40 millones para quebrar la resistencia de todas las partes y que sea el gran fichaje en Portugal de la 2026-27.

Esta cantidad se iría más arriba de los 30 millones más cinco variables que ofreció el pasado verano. Suponen una escalada y convertirían al 10 en el mayor traspaso en la historia del Dépor, aunque la intención del club sigue siendo la de no negociar, salvo que el jugador pida expresamente marcharse, algo que de momento no ha ocurrido y que no se espera que pase en este periodo de pases.

El ascenso

Yeremay vio como su contrato mejoraba el pasado verano después de que rechazase al Como y se activasen diversas cláusulas de lo pactado meses atrás. Mayor sueldo, mayor blindaje, más años opcionales. Está comprometido con el Dépor hasta 2030 con opción a tres más pero su permanencia se vería favorecida con el salto de categoría. El ascenso se hace necesario por la propia entidad y su masa social y porque es la mejor manera de retener talento, más allá de la voluntad y el poder económico para hacerlo. El canario está decidido a afrontar el objetivo y, en ese sentido, ya lo expresó así a LA OPINIÓN en sus deseos para 2026.

Mientras, el 10 piensa en el partido ante el Cádiz y su valor en Transfermarkt se dispara hasta los 25 millones. Su cláusula, alta y variable, es también otra de las salvaguardas.