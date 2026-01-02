Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ximo y Escudero deben esperar una semana más para regresar con el Deportivo

Ambos son baja para el enfrentamiento de este domingo ante el Cádiz en Riazor

Ximo Navarro, en Abegondo. | Carlos Pardellas

RAC

A Coruña

El Deportivo esperaba a Ximo Navarro a finales de enero o a principios de febrero cuando se produjo esa grave lesión en Riazor ante el Almería, pero el andaluz lleva semanas acariciando la posibilidad de volver, mientras es frenado por los médicos, que prefieren apostar por la precaución. Eso sí, el lateral entra en la recta final porque en unos siete días sí que tiene serias opciones de ser de la partida. Estos últimos ya ha hecho todo el trabajo con el grupo, pero Hidalgo admitió ayer que aún debe esperar un poco más. En la misma tesitura, aunque en teoría un paso por detrás, se encuentra Sergio Escudero, quien esta semana no ha podido ejercitarse con el grupo, pero que espera hacerlo la próxima para ser uno más y darle un poco de relevo al incombustible Giacomo Quagliata.

