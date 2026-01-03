2026 y Riazor para relanzar al Deportivo

Riazor sube el telón de 2026 con el mejor de los decorados y con un atrezzo casi insuperable (hasta vienen los Reyes Magos), a la espera de la gran función que le lleve de vuelta a Primera División en el año de su 120 aniversario. Un guion perfecto al que le queda lo más difícil, llevarlo a las tablas. Los aplausos o los pitos llegarán, ante todo, en los próximos meses de mayo o junio. Precisamente, el proyecto de Antonio Hidalgo pretende dejar atrás el sonido de viento del último partido ante la Real Sociedad B y las incomodidades de los últimos duelos de 2025 que le pillaron con el pie cambiado después de una de las mejores rachas de la historia del club en Segunda. Así es este Dépor. De cinco victorias a tres derrotas. De pico en pico, no del todo estable. Será el Cádiz de Gaizka Garitano (domingo, 21.00 horas, La Liga Hypermotion TV) el que estrene las visitas de este nuevo año en Riazor y el que compruebe la estabilidad de esa alquimia que ha estado preparando Antonio Hidalgo durante las vacaciones. Vídeos y más vídeos, desvelos y más desvelos, consultas ingentes con la almohada, para alumbrar un equipo que parecía redondo allá por octubre y que, poco a poco, mientras dejaba a un lado el fútbol y se centraba en la solidez y en simplificarse, se ha ido deshilachando. Filamento a filamento tendrá que recomponerse para luchar por ese objetivo ineludible: el ascenso directo.

Y es que el club y el deportivismo sienten que es el año, que las escaladas progresivas se pueden permitir un acelerón y que ocho años son demasiados sin estar donde debe estar. Tal es la apuesta que la entidad ni ha regateado ni ha escatimado en la entrada del mercado de invierno. Dos fichajes cerrados en diciembre, dos incorporaciones inscritas el 2 de enero, listas para jugar. Álvaro Ferllo y Adrià Altimira están preparados para sumarse a la embestida a Primera, con muchas más opciones de jugar para el lateral. De hecho, tampoco sería descabellado que saliese de inicio para dar profundidad a una banda derecha chata en las últimas semanas. David Mella, con defensa de cinco, o Lucas Noubi, en una retaguardia de cuatro, son las otras opciones en una de las formaciones titulares con más incógnitas de toda la temporada. Por dibujo, por nombres y por el momento.

Dómina y Córdero / CÁDIZ

Jugar mejor

Hidalgo había aludido en las últimas semanas a la falta de puntería, pero en su última comparecencia le sumó, en sus exigencias, una mejora en el juego y un aumento en el volumen de ocasiones de gol. El Dépor tiene que jugar mejor al fútbol, debe tener paciencia, piernas e ideas para atacar la infinidad de bloques bajos que se encontrará hasta final de liga. En ese sentido, puede cobrar importancia acercar a Mario Soriano a la base de la jugada. Hay incógnitas en casi todas las líneas con futbolistas intocables como el madrileño, Parreño, Loureiro, Quagliata, Villares o Yeremay Hernández.

Llega el Cádiz a Riazor en un proceso de regeneración que va culminando sin prisa, pero sin pausa que le ha convertido en un equipo más sólido y optimizado para aprovechar la pólvora que tiene en ataque, que de momento no se ha revelado como excesiva. Acaba de caer a finales de 2025 el Castellón en su feudo y ese es un aviso. Ahora le toca afrontar el reto de Riazor a un grupo que ya tendrá, al menos en el banquillo, a Antoñito Cordero, deseado por el Dépor. Existe aún la duda con Dómina. En ataque Roger Martí o Brian Ocampo y como reservas futbolistas como Ontiveros. Mucho fútbol y diversión. Todo en juego en Riazor en el arranque de un 2026 decisivo.