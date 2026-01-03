Así está la clasificación de Segunda División: ganan Castellón y Almería y el Deportivo ya es quinto

El Deportivo suma tres derrotas consecutivas, pero la falta de contundencia de sus rivales en las últimas jornadas le había permitido no perder comba con la cabeza a finales de 2025. Esa tendencia se ha acabado con el primer sábado de 2026, en el que las victorias combinadas del Castellón (4-1) y del Almería (3-2) en sus duelos como locales le han hecho dejar la tercera plaza por debajo de Racing de Santander y Las Palmas para bajar hasta la quinta posición. Y el riesgo es aún mayor en la jornada del domingo, ya que una derrota propia, sumada a un triunfo del Sporting ante el Málaga, podría sacarle incluso de los puestos de play off de ascenso. Un panorama difícil de asumir cuando hace nada era líder de Segunda. Todo sin contar con ese dúo de equipos que lo tienen a tiro para empatarle a puntos, aunque no lo pudiesen superar por el goalaverage: Real Burgos y Ceuta.

Hay problemas para el Dépor, también oportunidades, porque un triunfo frente el Cádiz le devolvería a esa tercera posición (incluso a la segunda si Las Palmas cae), por delante de Almería y Castellón, en la que empezó este 2026. Incluso un empate salvaguardaría esa quinta plaza que ocupa ahora después de los primeros resultados del sábado. La Segunda División se jugará este fin de semana de manera íntegra entre viernes, sábado y domingo. No hay partido el lunes.

El resto de la jornada

En la parte baja todo se mantendrá prácticamente igual, aunque el Leganés tiene la oportunidad de salir de descenso en su visita al Albacete, una vez que ya han jugado Granada y Real Sociedad B. El Zaragoza no podrá, de momento, pero tiene una buena oportunidad de acercarse con el partido del domingo frente a una rocosa UD Las Palmas.