Cordero ya está inscrito con el Cádiz y Dómina sigue a la espera para poder jugar ante el Deportivo

El Cádiz, a diferencia de lo que ocurre con la mayoría de clubes de Segunda División, sí que facilitó una lista de convocados para el partido de este domingo en Riazor ante el Deportivo, en la que están incluidos los dos últimos fichajes, Antoñito Cordero y Jerónimo Dómina. De momento, solo está inscrito en LaLiga el español, no así el argentino. El club andaluz apura las gestiones para que ambos puedan estar en el césped del estadio de Riazor. El propio Gaizka Garitano ya reconocía el viernes que eran más sencillos de completar los trámites del andaluz, que ha estado jugando en el Westerlo belga cedido por el Newcastle, que los del argentino, que debe esperar toda la documentación proveniente de la AFA.

Alfred Caicedo, Fali, Bojan Kovacevic, Joaquín González y Suso son las cinco bajas por lesión de los andaluces para este encuentro, a las que se suman las de Izan Carcelen y de Patxi Ferreira, segundo de Garitano, por sanción. Además de Dómina (36), hay varios futbolistas en la citación con dorsal del filial: Pelayo, Ruben Río, Pereira y Juan Díaz.