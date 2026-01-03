El Fabril, a por la corona de campeón de invierno

El Fabril, reforzado por los triunfos ante Numancia y Real Ávila y descansado tras el parón por Navidad, pisará este domingo (12.00 horas, Youtube del Real Valladolid) el césped de los anexos del José Zorrilla para medirse a un tocado Valladolid Promesas con la intención de ponerle el broche a la primera vuelta como líder. Lo tiene en su mano. Arranca esta última jornada en esa posición de privilegio, empatado con la Gimnástica Segoviana, y un triunfo le daría casi con toda seguridad esa condición de conjunto inabordable en este primer tramo de una Segunda RFEF en la que aspira a todo.

Manuel Pablo tiene las bajas de Vilela sancionado y de Damián Canedo lesionado. Dos ausencias que se centran en un golpeado centro de la defensa para el que se recupera a Aarón Sánchez, con la duda de si Samu estará en el banquillo del primer equipo, al igual que ocurre con Bil Nsongo y Noé Carrillo. En el centro de la zaga, además del ex de la Fuenlabrada, el técnico puede alinear a Malick, reconvertir a Quique Teijo o apostar por el recién inscrito Papa Samsou, que puede actuar en el pivote o unos metros más atrás. El Juvenil A también ofrece opciones, pero la solución está en el vestuario del filial blanquiazul. Con las previsibles bajas de Noé y Bil, ganan enteros para ocupar sus puestos Jaime Garrido o Kike en la media y Dipanda arriba.

El día y la noche

El Valladolid Promesas, quien llega al duelo con las bajas de Xavi Moreno (cedido al Sabadell, en Primera RFEF), Galde y Platero, lleva ocho partidos sin ganar. No lo hace desde la jornada ocho y está en caída libre, cerca de la zona de la quema, pero debe reaccionar y su entrenador, Javier Baraja, espera que sea ante los coruñeses, quienes se han levantado en las últimas fechas con dos triunfos y dos empates. A pesar de las diferencias evidentes que hay en la tabla, Manuel Pablo no espera que se plasmen de entrada en el césped y aguarda un choque mucho más igualado de lo que dice la matemática. «Será un partido disputado, porque tienen buenos jugadores: con velocidad, calidad y las cosas muy claras en ataque. Ves los partidos y son capaces de crear ocasiones. Están alternando jugadores que están subiendo al primer equipo y van cambiando», cuenta el técnico canario.