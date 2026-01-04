0-4 | El Fabril se pasea para abrir 2026

El Fabril logró prolongar la placidez de las fechas navideñas y autoregalarse por Reyes una goleada al Valladolid Promesas (0-4), que le corona como campeón de invierno y que le reafirma como candidato absoluto al ascenso a Primera RFEF, ya que no es solo que gane, sino cómo y con qué piezas. Rotundidad, exigencia y crecimiento. Entran y salen futbolistas, permutan sus posiciones y cometidos y, después de algunos altibajos, el filial empieza a mostrar el poso suficiente para no notarlo, para lucir estable y fiable, lo más difícil entre la volatilidad de los jugadores en formación. Un doblete de Domínguez y los goles de Nájera y Dani Estévez ajusticiaron a un Valladolid Promesas que fue terrón de azúcar en sus manos.

El Fabril amaneció para todos sus aficionados con la buena noticia de que Manuel Pablo iba a poder contar con Samu y Noé en el helado paraje de los anexos del José Zorrilla. Si ya la diferencia entre filiales era notoria en favor del coruñés, la presencia de estos dos futbolistas que coquetean con el primer equipo la agrandaba un poco más. La intervención quirúrgica del técnico canario no se quedaba ahí porque incidía en Teijo como central zurdo y mantenía la apuesta en Dani Estévez, a pesar de la presencia de Quique, ya recuperado, en el banquillo. Pero lo más importante estaba unos metros más adelante. Dipanda y Manu Ferreiro se quedaban fuera para inventarse un rombo ofensivo con Fabi en la derecha y Mane en la izquierda y Nájera y Domínguez por el centro. Ese cuarteto ajustició al Valladolid Promesas, muy justo, muy justo, en una primera parte en la que el filial coruñés parecía ir en zapatillas de casa.

Duró diez minutos la oposición local, el tiempo que tardaron en conectar Noé, Nájera y Domínguez en la frontal ante la pasividad de la cobertura blanquivioleta. 0-1, minuto 11. Fue el principio del fin. El Fabril se ajustó un poco más, también su presión, y el duelo fue una pesadilla para su contrincante.

Pudo llegar antes el 0-2, pero no se produjo hasta el minuto 30, cuando un robo de Domínguez a Jesús Martínez en la frontal lo aprovechó Nájera para alumbrar una deliciosa picadita. Quedaba una hora y, más allá del resultado, las señales de uno y otro decían que el partido estaba visto para sentencia. Y eso que el colegiado quiso animar el choque para sacarse el frío del cuerpo con un penalti de Hugo Torres más que discutible. Como había ocurrido hace dos semanas antes en Abegondo, Hugo Ríos se volvió a hacer grande bajo palos para detener el lanzamiento de Carvajal desde los once metros. Hasta el descanso se reprodujo, de nuevo, el paseo y el milagro fue que no llegase el 0-3.

Tres cambios, tercer golpe

Javier Baraja quiso escenificar tras el intervalo una metamorfosis que muy pocos veían posible. Tres cambios para menear a un equipo inerte que se volvió a ir a la lona en cuanto el colegiado pitó la reanudación. Un centro largo de un activo Mane fue rescatado por Fabi, quien cedió a Noé y este a Dani Estévez, que la clavó la escuadra. 0-3, minuto 47. Espléndido tanto para un espléndido partido del coruñés que ha derribado la puerta y que, de momento, está por delante de Quique en las preferencias de Manuel Pablo. Y con razón.

Otros diez minutos para que llegase la puntilla del 0-4 de Domínguez, un futbolista que hace un año parecía perdido en su estreno en Tercera y que Manuel Pablo, al que siempre le ha gustado, ha rescatado hasta ser uno de los puntales. Hasta el final pudieron llegar más tantos, pero el filial se dedicó de a disfrutar de una mañana fría y soleada de invierno, mientras se metía el campeonato de invierno en el bolsillo. Lo mejor está por venir.