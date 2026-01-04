Antonio Hidalgo: «Nos están penalizando muchas cosas, en esta dinámica todo pesa»

Antonio Hidalgo abandonó Riazor tras el empate frente al Cádiz con una sensación «amarga» en el paladar. «Es una evidencia que fuimos mejores y tuvimos más control, pero no fuimos capaces de meter el tercero y ya dije muchas veces que esto va de meter goles y sumar de tres», reconoció en sala de prensa. El catalán señaló que al equipo le faltó «cerrar la portería» y que el segundo gol es «evitable»: «Hay muchas situaciones en las que pudimos parar esa contra. Ese gol no lo podemos recibir nunca». Tras cuatro partidos sin ganar en liga, el bache se vuelve más profundo. «Nos están penalizando muchas cosas, pero cuando estás en esta dinámica todo pesa. Hay que seguir trabajando», lamentó.

Pese a todo, el entrenador elogió los brotes verdes del Deportivo. «Hacía tiempo que necesitábamos un partido como este, en que pudiésemos ser mejores que el rival, jugar en campo contrario y tirar mucho a puerta, con un volumen muy alto de llegadas a portería. Pero cuando eres muy superior durante 90 minutos, tienes que ganar», admitió el preparador del conjunto blanquiazul.

Hidalgo también valoró el estreno de los dos fichajes de invierno: Álvaro Ferllo bajo los palos y Adrià Altimira en el lateral derecho. «Entendía que era el momento de poder darle una vuelta a la portería y a Álvaro lo conozco perfectamente, sé lo que nos puede dar», explicó sobre la titularidad del riojano. Acerca del zaguero, el técnico resaltó que hizo «un gran partido hasta que pudo» y se mostró, en general, «muy contento» con el rendimiento de los dos recién llegados.