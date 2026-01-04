Así está la clasificación de Segunda División: ganan Las Palmas, Castellón y Almería y el Deportivo ya es quinto

El Deportivo sumaba tres derrotas consecutivas, pero la falta de contundencia de sus rivales en las últimas jornadas le había permitido no perder comba con la cabeza a finales de 2025. Esa tendencia se acabó con el primer sábado de 2026, en el que las victorias combinadas del Castellón (4-1) y del Almería (3-2) en sus duelos como locales le hicieron dejar la tercera plaza por debajo de Racing de Santander y Las Palmas para bajar hasta la quinta posición. Y el riesgo era aún mayor en la jornada del domingo, ya que una derrota propia, sumada a un triunfo del Sporting ante el Málaga (ganaron los andaluces), podría haberle sacado incluso de los puestos de play off de ascenso. Un panorama difícil de asumir cuando hace nada era líder de Segunda. Ofreció un respiro el Racing de Santander, quien estuvo perdiendo en Valladolid y al final rescató un punto, pero no ganó. Se va a 38. No así Las Palmas, quien venció al Zaragoza (1-2) y se va a los 37.

Había problemas para el Dépor, también oportunidades, porque un triunfo frente el Cádiz le hubiera devuelto a esa tercera posición, por delante de Almería y Castellón, en la que empezó este 2026. Finalmente el empate salvaguardó esa quinta plaza que ocupaba después de los primeros resultados del sábado. La Segunda División se jugó este fin de semana de manera íntegra entre viernes, sábado y domingo. No hay partido el lunes.

El resto de la jornada

En la parte baja todo se mantendrá prácticamente igual, aunque el Leganés tiene la oportunidad de salir de descenso en su visita al Albacete, una vez que ya han jugado Granada y Real Sociedad B. El Zaragoza no podrá, de momento, pero tiene una buena oportunidad de acercarse con el partido del domingo frente a una rocosa UD Las Palmas.