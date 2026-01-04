En Directo
Deportivo - Cádiz, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo
Partido de la jornada 20 de Segunda en Riazor
Las buenas noticias de la mañana
Se espera una gran entrada hoy en Riazor
Muchas más opciones de debutar hoy para Altimira que para Ferllo
Regresan muchos viejos conocidos a Riazor, uno de ellos estará en el banquillo: Ontiveros
El Dépor llega a este partido como quinto en la tabla
El Cádiz ha inscrito a Antoñito Cordero, no así a Dómina. Ambos viajaron
El Dépor ha inscrito a sus dos fichajes, Ferllo y Adrià Altimira
El Dépor llega al partido con las bajas de Escudero y Ximo Navarro
Buenas tardes, arrancamos el primer directo de 2026, empezamos con el Dépor-Cádiz
