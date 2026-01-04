Deportivo - Cádiz, Horario y dónde ver en TV y online la jornada 20 de LaLiga Hypermotion

Se ha acabado el horroso final de 2025 para el Deportivo con las derrotas ante Castellón, Real Sociedad B y Andorra y el proyecto de Hidalgo, ya con los fichajes de Ferllo y Altimira y soñando con Riki, está listo para arrancar 2026 como un equipo y aires renovados ante un Cádiz en crecimiento.

Los últimos resultados en el arranque de 2026 tampoco le han favorecido con las victorias de Almería y Castellón y el conjunto coruñés ya no se puede permitir más fallos y dilaciones ante otro de los equipos llamados a pelear por el ascenso a Primera División, ahora con las contrataciones de Dómina y de Antoñito Cordero, por el que también suspiraban en A Coruña.

Es un primer once de 2026 con muchas incógnitas, porque aunque aún no puede contar con Ximo Navarro y Sergio Escudero, tiene más cartas en la baraja y los últimos resultados exigen cambios. Solo Parreño, Loureiro, Quagliata, Villares, Mario Soriano y Villares son fijos.

Horario del partido entre el Deportivo y el Cádiz

El equipo coruñés viaja al Encamp tras esos dos tropìezos. La idea es recuperar algo de aire ante un equipo que no tendrá a Ibai Gómez, pero sí a Petxarroman, que no tiene cláusula del miedo.

En esta ocasión, el duelo ante el Cádiz en Riazor será el domingo 4 de enero a las 21.00 horas.

Dónde ver en TV el partido entre el Deportivo y el Cádiz

El encuentro tendrá televisión en directo. El partido en el que el Deportivo se mide al Cádiz será transmitido en los canales de pago por LaLiga Hypermotion TV en Movistar, DAZN, Amazon Prime Video o LaLiga TV. Y por Fútbol 2 en Orange TV.