Deportivo
Diego Villares: «Tenemos que saber cerrar los partidos»
«El empate no sabe a derrota, pero es una pena el final», indicó
A Coruña
«El empate no sabe a derrota, pero no se nos puede escapar la victoria al final, es una pena». Tocado y cariacontecido compareció Diego Villares tras la igualada entre Deportivo y Cádiz. «Hay que saber cerrar los partidos y gestionar mejor los últimos minutos», señaló el mediocentro. Villares anotó el segundo gol, pero le restó importancia: «Prefiero que marquen los de arriba y sumar tres puntos». En lo positivo, admitió que el Dépor recuperó «buenas sensaciones» y que debe «aprender» del desenlace.
- El Sporting sube la apuesta y ya tiene dinero reservado para contratar a Yeremay en verano
- Más de un centenar de empresas coruñesas deberán reducir el uso del coche
- Vuelve Gaizka Garitano a Riazor: «Echarlo fue el primer paso para que el Deportivo cayese a Segunda B»
- Bonilla a la Vista se prepara para despachar 43.000 churros en los Reyes de A Coruña
- El Ayuntamiento de A Coruña y una constructora tardan 23 años en cerrar una operación urbanística en Visma
- Esto es lo que va a pasar en A Coruña en 2026: de una nueva estación a regularizar polideportivos
- Lola López-Menéndez, autora de 'Ardentía': «A Galicia le falta mucho orgullo por sus antepasados»
- Tinho, el concursante más 'koruño' de la historia de 'Operación Triunfo': «Cuando paso tres días trabajando en Madrid, ya necesito volver a A Coruña»