Diego Villares: «Tenemos que saber cerrar los partidos»

«El empate no sabe a derrota, pero no se nos puede escapar la victoria al final, es una pena». Tocado y cariacontecido compareció Diego Villares tras la igualada entre Deportivo y Cádiz. «Hay que saber cerrar los partidos y gestionar mejor los últimos minutos», señaló el mediocentro. Villares anotó el segundo gol, pero le restó importancia: «Prefiero que marquen los de arriba y sumar tres puntos». En lo positivo, admitió que el Dépor recuperó «buenas sensaciones» y que debe «aprender» del desenlace.