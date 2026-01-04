Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Diego Villares: «Tenemos que saber cerrar los partidos»

«El empate no sabe a derrota, pero es una pena el final», indicó

Diego Villares presiona a un rival durante el Deportivo-Cádiz.

Diego Villares presiona a un rival durante el Deportivo-Cádiz. / CASTELEIRO

Sara Gallego

A Coruña

«El empate no sabe a derrota, pero no se nos puede escapar la victoria al final, es una pena». Tocado y cariacontecido compareció Diego Villares tras la igualada entre Deportivo y Cádiz. «Hay que saber cerrar los partidos y gestionar mejor los últimos minutos», señaló el mediocentro. Villares anotó el segundo gol, pero le restó importancia: «Prefiero que marquen los de arriba y sumar tres puntos». En lo positivo, admitió que el Dépor recuperó «buenas sensaciones» y que debe «aprender» del desenlace.

